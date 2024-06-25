Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması süreci devam ediyor. İlk başvrular alındı ve şimdi ise sıra sözlü sınav kısmına geldi. Atama; yüzde 50'si KPSS puanı, yüzde 50'si ise sözlü sınav puanına göre yapılacak. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman ve giriş belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar..