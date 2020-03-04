Öğretmen dizisi oyuncuları kimler? Öğretmen dizisi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında bu akşam ilk bölümü yayınlanan Öğretmen dizisi güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Öğretmen dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İLKER KALELİ

CEREN MORAY

SERHAT KILIÇ

AFRA SARAÇOĞLU

SERKAN KESKİN

ŞERİF EROL

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Öğretmen dizisinin çekimleri İstanbul'un Balat semtinde gerçekleşiyor. Öğretmen dizisi, İstanbul Fatih'te Küçükkapı Lisesi'nde çekiliyor. Küçükkapı Lisesi İstanbul Fatih’te yer alan bir devlet okulu olarak gösteriliyor. Daha önce de çok sevilen Arka Sıradakiler dizisi de Büyük Zafer Lisesi olarak adlandırılmıştı.