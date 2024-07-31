Öğretmen il içi 2. atama sonuçları belli oldu! Öğretmen il içi 2. atama sonuç sorgulama ekranı
23-26 Temmuz arasında MEBBİS ve e-devlet üzerinden alınan il içi tayin başvuru sonuçları açıklandı. Söz konusu atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştiriliyor. İşte, Öğretmen il içi 2. atama sonuç sorgulama ekranı...
Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde öğretmenlere en fazla 40 eğitim kurumu seçmesi için tercih hakkı verildi. Bununla beraber, öğretmen il içi değişim takvimi de yayınlandı. İşte, detaylar...
ÖĞRETMEN İL İÇİ 2. ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Aşağıdaki linkten atama sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.
ÖĞRETMEN İL Çİ 2. ATAMA SONUÇ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Atama kararnameleri ise 30-31 Temmuz'da oluşturulacak ve görevden ayrılma işlemleri de 1 Ağustos'ta yapılacak.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMALARI NEYE GÖRE YAPILIYOR?
- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecektir.
- 2. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
- 3. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bu duyuru kapsamındaki yer değiştirmelerine ilişkin atama kararnameleri Bakanlık tarafından diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ise atama kararnameleri valiliklerce düzenlenecektir.