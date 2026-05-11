Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı: MEBBİS tayin listesi yayınlandı mı, sonuçlara nereden bakılır?
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Mayıs itibarıyla başvuruların tamamlanmasının ardından, farklı okullarda görev almak isteyen binlerce öğretmen sonuç tarihine kilitlendi. MEBBİS sistemi üzerinden yapılan tercihlerin değerlendirilmesinde hizmet puanı ve kontenjan durumu belirleyici olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak atama listeleri sonrası öğretmenlerin yeni görev yerleri kesinlik kazanacak. Peki il içi atama sonuçları yayınlandı mı, tayin listelerine nereden bakılır? İşte süreçle ilgili son bilgiler…
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 4-6 Mayıs tarihleri arasında başvurularını aldığı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları, 11 Mayıs 2026 Pazartesi bugün erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sıra kayıt işlemleri de gün içerisinde sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulacak.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Atama sonuçları ilan edildiği andan itibaren, adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşletim Sistemi) üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla sonuç belgelerine erişebilecekler.
MEBBİS 2026 ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
2026 yılı il içi öğretmen atamalarında yerleştirmeler hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Aynı eğitim kurumunu tercih eden adaylar arasında puan eşitliği oluşması halinde ise devreye ek kriterler girecek. Bu durumda öncelik, öğretmenlikte daha uzun hizmet süresine sahip personele verilecek. Hizmet süresinin de eşit olması halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü dikkate alınarak atama işlemi gerçekleştirilecek. Tüm değerlendirme süreci, MEBBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda otomatik ve şeffaf şekilde yürütülüyor.
İLİŞİK KESME VE YENİ GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yer değişikliği işlemleri tamamlanan öğretmenler için tebligat süreci ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026’da başlayacak. İlk atamaların ardından boş kalan kontenjanlar için sıra çalıştırma uygulaması 3 Temmuz tarihinde devreye alınacak.
Sürecin ikinci etap atamaları ise 13 Ağustos’ta sonuçlandırılacak. Ataması bu aşamada gerçekleşen öğretmenler, 14 Ağustos 2026 tarihinden itibaren mevcut görev yerlerinden ayrılarak yeni okullarında göreve başlamak üzere ilişik kesme işlemlerini yapabilecek.