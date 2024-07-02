TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, öğretmen maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz öğretmen maaşları ne kadar olacak, en düşük öğretmen maaşı kaç TL oldu? İşte, öğertmen maaş zammına dair detaylar...