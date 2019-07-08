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Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Emekli öğretmen maaşı ne kadar? 2019 Temmuz zammı oranları!

Binlerce öğretmen ve emekli öğretmenler Temmuz'da Öğretmen maaşının yüzde kaç arttığını ve ne kadar olduğunu merak ediyor. Bizde sizler için Temmuz zammında öğretmenlerin ne kadar zam alacağını araştırdık. Peki Öğretmen Maaşları ne kadar oldu? Emekli öğretmen maaşı ne kadar? 2019 Temmuz zammı oranları!

Öğretmen Maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına, 2019 Temmuz ayında zam artışı yapıldı. Haberin ardından pek çok öğretmen ve öğretmen ailesi yeni rakamları araştırmaya başladı. İşte 2019 Temmuz ayı ile 2019 Aralık ayı arasında geçerli olacak öğretmen ve emekli öğretmen maaşları haberimizde...

ÖĞRETMEN MAAŞLARINDA ZAM ORANI NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerine göre; 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

ÖĞRETMEN VE EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından 2019 Ocak ayından bu yana 2 bin 926 lira alan emekli öğretmenler, yılın ikinci yarısında 3 bin 102 lira aylık alacak.

Ocak ayından bu yana 4 bin 737 lira maaş alan görevdeki öğretmenler ise 5 bin 022 lira maaş alacak. 

BİR SONRAKİ ZAM NE ZAMAN?

Öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına bir sonraki zammın, önceki yıllarda olduğu gibi yılbaşında yani 2020 Ocak ayında yapılması bekleniyor. 

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