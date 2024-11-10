Öğretmen seminerleri ne zaman? Kasım ayı öğretmen seminerleri hangi gün ve nasıl yapılır?
Öğretmen seminer programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11-15 Kasım 2024 Tarihleri arasında uygulanacak olan ara tatil tarihlerinde öğretmenler ile ilgili karar da açıklandı. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman? Kasım ayı öğretmen seminerleri hangi gün ve nasıl yapılır?
Öğretmen seminerleri ile ilgili detaylar belli oldu. Bakanlık tarafından Yusuf Tekin imzası ile paylaşmış olduğu o programda tüm öğretmenleri yakından ilgilendiren bir içerik paylaşıldı. İşte öğretmen seminer tarihi
ÖĞRETMENLERİN KASIM AYI SEMİNER PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 11-15 Kasım mesleki çalışma döneminin online (çevrimiçi) yapılacağını açıklamasından sonra beklenen resmî yazı yayımlandı.
Yazıya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif modeli semineri almış olan öğretmenler için ayrı seminer almayanlar için ayrı olmak üzere 4’er videodan oluşan iki farklı program belirlendi.
Videolar 17 Kasım 2024 saat 23:59’a kadar izlenebilecek.