Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen seminerleri ne zaman? Kasım ayı öğretmen seminerleri hangi gün ve nasıl yapılır?

        Öğretmen seminerleri ne zaman? Kasım ayı öğretmen seminerleri hangi gün ve nasıl yapılır?

        Öğretmen seminer programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11-15 Kasım 2024 Tarihleri arasında uygulanacak olan ara tatil tarihlerinde öğretmenler ile ilgili karar da açıklandı. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman? Kasım ayı öğretmen seminerleri hangi gün ve nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğretmen seminerleri ile ilgili detaylar belli oldu. Bakanlık tarafından Yusuf Tekin imzası ile paylaşmış olduğu o programda tüm öğretmenleri yakından ilgilendiren bir içerik paylaşıldı. İşte öğretmen seminer tarihi

        2

        ÖĞRETMENLERİN KASIM AYI SEMİNER PROGRAMI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 11-15 Kasım mesleki çalışma döneminin online (çevrimiçi) yapılacağını açıklamasından sonra beklenen resmî yazı yayımlandı.

        Yazıya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif modeli semineri almış olan öğretmenler için ayrı seminer almayanlar için ayrı olmak üzere 4’er videodan oluşan iki farklı program belirlendi.

        3

        Videolar 17 Kasım 2024 saat 23:59’a kadar izlenebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan