Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı, yüz yüze mi? MEB Öğretmen seminer tarihleri 2025

MEB'e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışmaları tarihi belli oldu. Toplamda beş gün sürecek olan bu süreçte eğitimcilerin meslekli gelişimlerine katkı sağlanacak. Peki, 2025 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı, yüz yüze mi?