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Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmene 'cinsel istismar'dan 71 yıl hapsi istendi
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Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmene 71 yıl hapis istemi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde öğrencisi F.N.Ö'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Münir Y. (62) hakkında, 71 yıl 11 aya kadar hapis cezası istendi.

Öğretmene 'cinsel istismar'dan 71 yıl hapsi istendi
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DHA

Keçiören ilçesindeki bir okulda eğitim gören F.N.Ö. adlı kız çocuğu, geçen yıl halasına din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Y.'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, kimseye söylememesi için tehdit ettiğini, tehditle bu eylemlerini devam ettirdiğini söyledi. Babası ve annesi ayrı olan, babaannesi ile birlikte kalan F.N.Ö., halasına öğretmeninin cinsel içerikli mesajlarını da gösterdi. Şikayet sonrası öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu yazışmalar da savcılığa delil olarak sunuldu.

Gözaltına alınan Münir Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, emekliye ayrıldı. Soruşturmasının ardından Münir Y. hakkında 'zincirleme şekilde öğretici tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'zincirleme şekilde elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak öğretici tarafından çocuğa karşı cinsel taciz', 'zincirleme şekilde cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma', 'zincirleme şekilde konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde tehdit' suçlarından 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'BENİ KANDIRMAYA ÇALIŞAN BİR İNSAN BU'

Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Avukat beyanlarının ardından savunma yapan sanık Münir Y., ithamları reddettiğini belirterek, "Mağdureye bir şey yapmadım. Müştekiler bir araya gelip, bana kurgu uygulayarak iftira attı. Doktor raporları ortadadır, her şey benim lehimedir. 5'inci sınıfta mağdurenin dersine bile girmedim. 3 kere hafızlık sınavına girdi ve başarısız oldu. Kursa gönderdim, seviye tespit sınavında hoca ezber yapmadığını anladı. Ben ona rağmen kendisine vakit ayırdım. 36 yıl bir eğitimci olarak hizmet eden, bembeyaz bir sayfayla eğitim veren ben, bu olayla iftiraya uğradım. Benim ve ailemin itibarı zedelendi. Kutsal kitabımızı ezberlediğini iddia ederek, beni kandırmaya çalışan bir insan bu. İddia edilen fiilleri yaptıysam; en ağır cezayı gönül rahatlığı ile almaya razıyım. Annem, babam bakıma muhtaç. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Bu yüzden tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Daha sonra savcı mütalaasını açıkladı. Münir Y. hakkında 'gözetim yükümlülüğü olan çocuğa karşı tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 71 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tarafları ve avukatları dinleyen mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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