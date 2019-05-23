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Öğretmene cinsel istismardan ikinci kez hapis!

İHA

Antalya'da 10 yaşındaki kız öğrencisine 5 ay boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İngilizce öğretmeni Kadir A., yargılandığı ikinci davadan da 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

cinsel istismar

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Ekim 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında, iddialara göre ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi E.S.G., belediyeye ait eğitim kurumunda, İngilizce öğretmeni Kadir A. tarafından taciz edildi. Kendisiyle birlikte 3 arkadaşının daha taciz edildiği ileri sürülen E.S.G., 5 ay sonra durumu diğer öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaştı. Ailenin şikâyetçi olması üzerine Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda yaşananları anlatan E.S.G., öğretmeninin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu ve kendisini birkaç kez dudağından öptüğünü söyledi.

İLK DAVADAN 23.5 YIL HAPİS

İHA'da yer alan habere göre ailenin olayı yargıya taşımasının ardından Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan duruşmalarda tanık olarak dinlenen E.S.G.'nin 3 arkadaşı da sanığın eylemlerini doğruladı. Mahkeme heyeti, Kadir A.'yı 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İKİNCİ DAVADAN DA 7 YIL 9 AY

Kadir A., 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tekrar mahkeme karşısına çıktı. İddiaları kabul etmeyen Kadir A., 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben çocukların yeri geldiğinde burnunu siliyor, yeri geldiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlıyorum. Ben öğrencilere baba şefkati gösteriyorum" dedi. Mahkeme heyeti Kadir A.'nın, ikinci davadan da 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi.

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