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24 Kasım Öğretmenler Günü önemi ve tarihçesi

Ülkemizde 1981 yılından itibaren çeşitli etkinlikler ve büyük coşku içerisinde kutlanan Öğretmenler Günü'nün anlamı önemi ve tarihçesini haberimizde paylaştık. İşte bu özel günün anlamı ve ilan edilişinin hikayesi hakkında detaylar...

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  • Öğretmenler günü anlamı önemi ve tarihçesi: 24 Kasım'da ne oldu? Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti?

    Öğretmenler Günü Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün yurt çapında kutlanmasına karar verilmesiyle ortaya çıkmıştır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür. İşte bu özel gün ile ilgili merak edilenler...
  • Öğretmenler günü anlamı önemi ve tarihçesi: 24 Kasım'da ne oldu? Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti?

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

    24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.
  • Öğretmenler günü anlamı önemi ve tarihçesi: 24 Kasım'da ne oldu? Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti?

    Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.
  • Öğretmenler günü anlamı önemi ve tarihçesi: 24 Kasım'da ne oldu? Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti?

    24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar 
  • Öğretmenler günü anlamı önemi ve tarihçesi: 24 Kasım'da ne oldu? Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti?

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

    Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

    Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın" sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'ni" oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.,
  • Öğretmenler günü anlamı önemi ve tarihçesi: 24 Kasım'da ne oldu? Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti?

    Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye’de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

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