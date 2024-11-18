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        Haberler Bilgi Gündem Öğretmenler Günü ne zaman, hangi ayda kutlanır? 2024 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

        Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır, bu sene hangi güne denk geliyor?

        Öğretmenler, bireylerin eğitiminde ve toplumların ilerlemesinde kritik bir rol oynar. Bu gün, onların emeklerini hatırlamak için bir vesiledir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1994 yılında 5 Ekim, Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. Peki, Öğretmenler Günü bu sene hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:00
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        Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki önemli rollerini anmak, onların emeğini takdir etmek ve saygı göstermek amacıyla kutlanan özel bir gündür. Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan bu günün tarihi ve anlamı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır ve bu sene hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...

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        ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Öğretmenler Günü her sene 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu sene Öğretmenler Günü, Salı gününe denk geliyor.

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        ÖĞRETMENLER GÜNÜ KISA TARİHÇESİ

        Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

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