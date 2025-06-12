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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışma programına istedikleri illerde katılabilecek

        Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışma programına istedikleri illerde katılabilecek

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran'da gerçekleştirilecek mesleki çalışma programına, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:16
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        Öğretmenler, mesleki çalışma programına istedikleri illerde katılabilecek
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        Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

        Bakan Tekin, şunları kaydetti: "Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

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