Sağlık Bakanlığı'nın aşı öncelik takvimi MEB'in yüz yüze eğitim kararının ardından değişti. Uzun süredir online devam eden eğitimin ardından okullara dönme kararı alınması üzerine öğretmenlerin aşılanma tarihi öne çekildi. Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca öğretmenler için alışama tarihini açıkladı. Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu?

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçilmesiyle öğretmenlerin de en yakın zamanda aşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU?

Aşılanma sürecinde ikinci sırada toplumla teması olanlar arasına öğretmenlerin de alınmasıyla ilgili görüşlerin sorulması üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile istişarelerinin olduğunu ve bir ön mutabakatın bulunduğunu dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" ifadesini kullandı.