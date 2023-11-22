Öğretmenlere 24 Kasım ikramiye verilecek mi? İşte güncel detaylar
Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? Bilindiği üzere emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye verilmişti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesi gündeme geldi. Peki, öğretmenlere bir maaş ikramiye verilecek mi? İşte merak edilen güncel detaylar...
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere bir maaş ikramiye verilecek mi? Merak edilen soruyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. İşte açıklama sonrası öğretmenlere bir maaş ikramiyeyle iligli detaylar...
CHP'DEN ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE TALEBİ!
CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verilmesini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Bakan Tekin, CHP'nin öğretmenlere ikrmaiye çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "(muhalefetin '24 kasımda öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur" açıklamasında bulundu.
"YENİ ATAMA İÇİN PLANLAMA YAPILACAK"
Öğretmen atamalarıyla ilgili "Bütçenin Meclis'ten geçmesini bekliyoruz. Yeni atama için planlama yapılacak" açıklamasında bulunan Tekin öğretmen ikramiyesi talebine ilişkin olarak ise "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanıımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.