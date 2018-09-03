Oğulcan Engin, Burning Man Festivali'nde

Her yıl ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen sanat ve eğlence festivali Burning Man 2018’e Türkiye ve dünyadan birçok ünlü isim katıldı. Festivale katılan isimler renkli kostümleriyle çekildikleri kareleri sosyal medyadan da paylaştı. İşte festivale katılan ünlüler ve Burning Man 2018'den yansıyan kareler...