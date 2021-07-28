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Oğuzhan Asiltürk Milli Gazete'de yer alan “En önde dalgalanan bayrağımız ahlâkî ve mânevî değerlerimizdir” başlıklı yazısında, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Asiltürk daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmiş, Saadet Partisi'ne kongre çağrısı yapmıştı.

Asiltürk yazısında, "Millî Görüş Toplulumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca’mızdan sonra bana, teklif edildiğinde, bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim: 'Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz' dedim. Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı 'evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz' dediler" ifadelerini kullandı.

"Biz, Allah’a inanan bir topluluğuz. İnancımıza uygun şekilde yaşamak istiyoruz. Bizi değerli kılan, yarım asırdır, inandığımız temel esaslara bağlı kalmamızdır" diyen Asiltürk yazısında "Biz Allah’a inanan bir topluluğuz. İnancımıza uygun şekilde yaşamak istiyoruz. Bizi değerli kılan, yarım asırdır, inandığımız temel esaslara bağlı kalmamızdır. En önde dalgalanan bayrağımız da ahlâkî ve mânevî değerlerimizdir. Bunu unutamayız. Bu gerçeklerin ışığında Millî Görüşçülerin, başta siyâsi çalışmalar olmak üzere, bütün hayatları boyunca, ahlâki ve mânevi değerlere, önem ve öncelik vermeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

"DESTEĞİN DÜŞÜK ÇIKMASININ NEDENİ..."

Son kamuoyu araştırmalarına dikkat çeken Asiltürk, "Millî Görüşçüler öncelikle birlikte yaşadıkları toplumu bu âyetin çağırdığı yola, hak ve adalete çağırırlar. Söyleyeceklerime dikkatinizi çekiyorum. Rabbimizin bize yardım etmesi bizim, öncelikle ahlâki ve mânevi değerlere, yâni Allah’ın bizi dâvet ettiği yola, toplumu dâvet etmemize bağlıdır" dedi.

Asiltürk yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu ihmal edersek; siyasî çalışmalarımızda ağırlıklı olarak, insanların dünya hayatında ihtiyaçları olan şeylere yönelik konuşmalar yaparsak, inancımızın bize emrettiğini eksik yapmış oluruz.

Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken, sâdece toplumun maddi ihtiyaçlarını önemsiyor gibi bir görüntü vermememiz gerekir. Buna dikkat etmezsek ahlakî ve mânevi değerleri savunduğumuz için bizi destekleyenler bizden uzaklaşırlar. Son kamuoyu araştırmalarında desteğimizin düşük çıkmasının sebebi budur.

Saadet Partisi’ni, diğer partilerden ayıran en önemli vasfı, Millî Görüş inancına bağlı kalması, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır. Buna dikkat etmezsek, Erbakan Hoca’mızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için bize yaklaşanlar değil, inancımıza saygılı olanlardır."

ERDOĞAN İLE ASİLTÜRK GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak'ta Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. 21 Nisan'da da

Asiltürk Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyarette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak'ta Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmiş, yaklaşık 1 saat süren bir görüşme yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesi, bu partinin Cumhur İttifakı’na katılabileceği yönündeki spekülasyonları artırmış, Erdoğan da Asiltürk görüşmesini ittifak bağlamında yaptığını doğrulamıştı.

SAADET PARTİSİ'NDE KONGRE ÇAĞRISI

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısına yanıt vermiş, Asiltürk'ün açıklamalarının kendisini bağladığını söylemişti.

Karamollaoğlu, ""Parti içi meselelerimize kamuoyu önünde girmemekte kararlıyım. O açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar, kendisiyle görüşeceğiz. Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.