Oğuzhan genç yazdı: Erken uyarı!

Sezona muhteşem başlayan Beşiktaş için kaderin cilvesi gibi bir eşleşmeydi. Geçen sezonki kaosun tam anlamıyla başladığı maçtı Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisi... Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü kongre kararıyla başlayan süreçte seçim olmuş, teknik direktörler gelip gitmiş, ligde dibe vuran Beşiktaş, son nefeste Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa biletini alabilmişti.

İşte o kaosun ardından Avrupa Ligi'ne giriş için rakip yine Lugano'ydu. Beşiktaş yeni hocası ve yenilenmeye devam eden kadrosuyla İsviçre deplasmanında iyi de başladı. Immobile ve Rafa Silva'nın ileriye kattığı kalitenin Paulista ise gerideki temsilcisiydi.17'de çizgide hayati bir müdahale yaptı, 4 dakika sonra ise Gedson'a harika bir pas çıkardı. Enerjisi ile göz doldursa da hep bitiriciliği eleştirilen Portekizli klas bir vuruşla Beşiktaş'ı öne taşıdı. Ancak 34'te Beşiktaş'ın sol kanadındaki madeni (!) keşfetmeye başlayan Lugano 34'te Bislimi ile skoru dengeledi. REKLAM

51'de Rafa Silva, sihrini bir kez daha gösterip muhteşem bir pasla Gedson'u topla buluşturdu. Gedson, ilk kez bir maçta duble yapmayı başarıp Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı. 4 dakika sonra Masuaku'nun kornerinde Musrati kafayı vurup İsviçre'de artık fişin çekildiğini düşündürdü. Ama sonrasında Beşiktaş'ın renklerindeki siyah ve beyaz gibi olan hücum ve savunması arasındaki fark ortaya çıktı. 56'de Steffen kimsenin ne olduğunu anlamadan soldan gelip golünü atarken 63'de yine soldan gelen Lugano, Paulista'nın ters vuruşuyla golü buldu.