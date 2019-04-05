Beşiktaş'ta beklenen performansın uzağında kalan Oğuzhan Özyakup için İtalyan basınından bir iddia geldi... II Secolo'da yer alan habere göre; Empoli ve Genoa'nın Oğuzhan Özyakup ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde, Genoa'nın Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş'e de talip olduğu belirtilirken, sıradaki ismin Oğuzhan Özyakup olduğu öne sürüldü. Öte yandan Oğuzhan için Salih Uçan'ın da formasını giydiği Empoli'nin de devrede olduğu belirtildi.

Her iki takımın da Oğuzhan Özyakup'u 8 milyon euro ödemeleri halinde transfer edebilecekleri iddia edildi.

Bu sezon toplamda 27 resmi maçta forma giyen Oğuzhan Özyakup, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.