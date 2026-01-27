Oje orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken oje sürmek orucu bozar mı?

Müslüman kadınların zihnini kurcalayan, cevabı en çok aranan ve bazen yanlış bilgilerle kafa karışıklığına neden olan konulardan biri de tırnaklara sürülen ojedir. Kozmetik bir ürün olan ojenin, bedenin dış yüzeyinde yer alması ama aynı zamanda bir katman oluşturması, hem orucun hem de abdestin geçerliliği konusunda soru işaretleri yaratır. Peki, dinimizce oruçluyken oje sürmek ibadete mani midir, Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda ne buyurmaktadır ve bu estetik uygulama ile ibadet arasındaki ince çizgi nasıl çekilmelidir? İşte akıllardaki tüm soruların detaylı yanıtları...

Oruç ibadetinin temel prensibi, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Bu üç temel yasak, vücudun içine giren, mideye ulaşan veya bedensel bir haz sağlayan durumları kapsar. Ancak modern yaşamın getirdiği kozmetik uygulamalar, geleneksel fıkıh kitaplarında doğrudan yer almadığı için, günümüz İslam alimleri bu konuları "kıyas" yoluyla ve ibadetin ruhuna uygunluk açısından değerlendirirler. Oje konusu, aslında iki ayrı boyutta ele alınması gereken bir meseledir: Birincisi, ojenin doğrudan orucu bozup bozmadığı; ikincisi ise ojenin abdest ve gusül abdestine engel olup olmadığıdır. Çünkü bir Müslüman için oruçlu olmak, aynı zamanda namaz kılmayı ve temiz olmayı da gerektirir. Bu nedenle konuyu sadece "orucu bozar mı" ekseninde değil, ibadetin bütünü açısından değerlendirmek en doğrusudur.

ORUCU BOZAR MI SORUSUNUN FIKIH PENCERESİNDEN CEVABI Halk arasında sıkça sorulan orucu bozar mı sorusunun cevabını verirken, fıkıh alimleri "vücut menfezleri" kavramına odaklanırlar. Orucun bozulması için, bir maddenin ağız, burun, kulak gibi doğal yollardan veya sonradan açılan bir yoldan (iğne gibi) vücudun içine girmesi ve sindirim sistemine veya kana karışması gerekir. Bu temel kural ışığında bakıldığında, oje sürmek tamamen bedenin dış yüzeyinde, tırnak plağının üzerinde gerçekleşen bir işlemdir. Oje, tırnak tarafından emilip kana karışan veya mideye ulaşan bir besin ya da ilaç değildir. Dolayısıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalarına ve İslam alimlerinin ortak görüşüne göre, oruçlu iken oje sürmek orucu bozmaz. Kadınların sahur vaktinden sonra veya gün içinde tırnaklarına oje sürmeleri, oruçlarının sıhhatine (geçerliliğine) herhangi bir zarar vermez. Çünkü burada "yeme-içme" anlamı taşıyan bir eylem söz konusu değildir. Ojenin kokusunun duyulması da oruca zarar vermez, çünkü kokular (aşırı ve kasıtlı çekilmediği sürece) orucu bozan şeyler kapsamında değerlendirilmez. Yani, sırf tırnaklarında oje var diye bir kadının orucunun bozulduğunu düşünmesi veya oje sürdüğü için o gün oruç tutmaktan vazgeçmesi dini açıdan doğru değildir. Oruç, niyetle başlayan ve akşam ezanına kadar süren bir irade sınavıdır; tırnaktaki renkli bir tabaka bu iradeyi sakatlamaz.

OJE, ABDEST VE NAMAZ İLİŞKİSİNDEKİ KRİTİK DETAY Ojenin orucu bozmadığı net bir gerçek olsa da, konunun en can alıcı noktası abdest ile olan ilişkisidir. İslam dininde namaz kılmak veya Kuran-ı Kerim'e dokunmak için abdestli olmak şarttır. Abdestin geçerli olabilmesi için ise, yıkanması farz olan uzuvların (yüz, kollar, ayaklar) kuru yer kalmayacak şekilde suyla temas etmesi gerekir. İşte ojenin "su geçirmez" yapısı, burada devreye girer. Oje, tırnak üzerinde kimyasal bir katman oluşturur ve suyun tırnak yüzeyine ulaşmasını engeller. Bu durum, alınan abdestin veya guslün geçersiz olmasına neden olur. Diyanet'in görüşüne göre, eğer bir kadın abdestliyken oje sürmüşse ve abdesti bozulmamışsa, bu şekilde oruç tutabilir, namaz kılabilir ve ibadetlerini yapabilir. Ancak abdesti bozulduğunda, yeniden abdest alabilmesi için tırnaklarındaki ojeyi mutlaka temizlemesi gerekir. Aksi takdirde, oje varken alınan abdest geçersiz olacağı için, kılınan namaz da geçersiz olur. Oruç ibadeti namazdan bağımsız bir ibadet olduğu için, ojenin abdesti engellemesi orucun kendisine zarar vermez; ancak bir Müslümanın Ramazan ayında namaz ibadetini aksatmaması tavsiye edildiğinden, oje kullanımı genellikle "ibadete engel teşkil eden" bir durum olarak algılanır. Yani sorun orucun bozulması değil, ojenin abdeste mani olmasıdır.

RAMAZAN AYINDA KİŞİSEL BAKIM VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Ramazan ayı, maneviyatın zirveye çıktığı bir zaman dilimi olduğu için, müminlerin sadece midelerine değil, tüm davranışlarına ve dış görünüşlerine de bir çeki düzen vermeleri beklenir. Kadınların iftar davetlerinde veya sosyal ortamlarda bakımlı görünme istekleri doğaldır. Ancak ibadetlerin selameti açısından, oje kullanımının zamanlaması büyük önem taşır. Pratik bir çözüm olarak, kadınların özel günlerinde (adet dönemlerinde) zaten namaz ve oruçtan muaf oldukları için oje kullanmaları dini açıdan bir sorun teşkil etmez. Ancak temizlendikleri ve ibadete başladıkları günlerde, ojenin su geçirmeyen yapısı nedeniyle sürekli silip sürmek zorlayıcı olabilir. Son yıllarda "su geçiren oje" veya "helal oje" adı altında satılan bazı ürünler piyasada yer alsa da, Diyanet ve fıkıh uzmanları bu konuya temkinli yaklaşmaktadır. Bir maddenin su geçirip geçirmediğinin laboratuvar ortamında kesin olarak kanıtlanması zordur. Eğer kullanılan ürünün suyu tırnağa tam olarak ulaştırdığından yüzde yüz emin olunamıyorsa, ibadeti riske atmamak adına bu tür ürünlerle abdest almaktan kaçınmak daha ihtiyatlı bir davranış olacaktır. Şüphe duyulan durumlarda, en güvenli yol, abdest almadan önce tırnak üzerindeki her türlü katmanı (oje, yapıştırıcı vb.) tamamen temizlemektir.