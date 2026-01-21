Oje sürmek günah mı? Diyanet'e göre oje sürmek caiz mi?

Kişisel bakım ve süslenme, İslamiyet dininde tamamen yasaklanmış davranışlar arasında yer almaz. Ancak bu tür uygulamaların ibadetlere etkisi ve hangi şartlarda caiz kabul edildiği önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, oje, manikür ve pedikür gibi uygulamaları değerlendirirken özellikle abdestin geçerliliği, niyet ve ölçülülük ilkelerini esas almaktadır. Peki oje sürmek caiz mi? Detaylar yazının devamında…

OJE SÜRMEK GÜNAH MI?

Oje sürmek günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre oje sürmek tek başına günah olarak değerlendirilmez. Oje, süslenme ve kişisel bakım kapsamında ele alınır. İslam’da süslenme tamamen yasaklanmış değildir. Ancak oje sürmenin ibadetlerle olan ilişkisi dikkate alınmalıdır.

Oje, tırnak üzerinde tabaka oluşturduğu için abdest ve gusül sırasında suyun tırnağa ulaşmasına engel olur. Bu nedenle oje sürülü iken alınan abdest veya gusül geçerli olmaz. Bu durum, oje sürmenin değildir. İbadet öncesi ojenin çıkarılmamasının sakınca oluşturduğunu göstermektedir.

OJE SÜRMEK CAİZ Mİ? Peki oje sürmek caiz mi? Diyanet’e göre oje sürmek, ibadet dışındaki zamanlarda caiz kabul edilmektedir. Namaz kılınmayacak ve abdest alınmayacak zamanlarda oje sürmenin dinen bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak namaz kılmadan önce veya gusül gerektiren bir durumda ojenin mutlaka çıkarılması gerekir. Bu noktada Diyanet, oje kullanımını tamamen yasaklamamaktadır. Ancak ibadetlerin geçerliliği açısından gerekli şartlara dikkat edilmesini istemektedir. Sonuç olarak oje sürmek değil, oje ile ibadet etmeye çalışmak sakıncalı kabul edilmektedir. OJE SÜRMENİN GÜNAHI VAR MI? Oje sürmenin günahı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre oje sürmenin başlı başına bir günahı yoktur. Günah söz konusu olması, ibadetlerin bilerek eksik veya geçersiz yapılması durumunda gündeme gelir. Oje sürülü olduğunu bildiği hâlde abdestsiz namaz kılmak veya gusül almamak dinen sakıncalı kabul edilir. Bu noktada oje kullanan kişilerin ibadet vakitlerinde gerekli hassasiyeti göstermeleri, ojenin ibadetlere engel teşkil ettiğini bilmeleri önemlidir.

MANİKÜR YAPTIRMANIN GÜNAHI VAR MI? Diyanet’e göre manikür yaptırmak günah değildir. Manikür, el ve tırnak bakımı kapsamında değerlendirilir. Ancak manikür sırasında tırnaklara oje, kalıcı cila veya su geçirmeyen maddeler sürülmesi hâlinde abdest ve gusül öncesinde bunların çıkarılması gerekir. Sonuç olarak manikür işlemi sağlık ve temizlik amacıyla yapılıyorsa dinen sakıncalı görülmez. PEDİKÜR YAPTIRMAK GÜNAH MI? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre pedikür yaptırmak da günah değildir. Ayak bakımı, temizlik ve sağlık kapsamında değerlendirilir. Ancak pedikür sonrası tırnaklara sürülen oje veya benzeri maddelerin abdest ve gusül öncesinde çıkarılması şarttır. Yani pedikür yaptırmak tek başına dini açıdan sakıncalı görülmez. Ancak ibadetlere engel teşkil edecek uygulamalara dikkat edilmesi gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. KALICI OJE ABDESTE ENGEL Mİ? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre kalıcı oje, tırnak üzerinde su geçirmeyen bir tabaka oluşturduğu için abdeste engel kabul edilir. Abdestin geçerli olabilmesi için suyun tırnak yüzeyine ulaşması gerekir. Kalıcı oje bu duruma engel olduğu için kalıcı oje sürülü iken alınan abdest geçerli sayılmaz. Bu nedenle namaz kılmadan önce kalıcı ojenin mutlaka çıkarılması gerekmektedir.