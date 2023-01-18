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Okan Bayülgen'den 'Richard' Zorlu PSM'de

Okan Bayülgen’in Shakespeare’in III. Richard’ını yeniden uyarlayarak hayata geçirdiği 'Richard' oyunu 26 Ocak'ta yeniden Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak.

Okan Bayülgen'den 'Richard' Zorlu PSM'de
HABERTURK.COM

Kabare Dada tarafından hayata geçirilen, Okan Bayülgen’in Shakespeare’in III. Richard’ını yeniden uyarlayarak hayata geçirdiği, 'Richard' 26 Ocak’ta yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircileriyle buluşuyor. Oyunda Bayülgen’e Şenay Gürler, Özgün Çoban, Su Sonia Herring ve daha birçok isim eşlik ediyor.
26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yapan “Richard” oyununda; Londra’da bir otoparkta, İngiltere kralı III. Richard'a ait kemikler bulunur. Bu dönemde, şehrin çoğunluğunun katılım gösterdiği, genellikle sıra dışı sanat oyunları üretmekte olan bir tiyatroda III. Richard sergilenecektir. Tiyatroya sığınan “Richard” ise, önce oyundaki hoşgörülü rolü ile demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan sanatın kurumsal etik ve hiyerarşik düzenine karşı gelmesi üzerine ortaya daha önce hiç karşılaşılmayan bir Richard performansı sergilemektedir.

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