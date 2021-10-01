Sosyal medya fenomenleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan." ifadelerini kullanan Okan Bayülgen araştırılıyor. İşte Okan Bayülgen hakkında merak edilenler...

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Okan Bayülgen 23 Mart 1964 tarihinde Cihangir, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve fotoğrafçı olan Okan Bayülgen'in babası Ümit Bayülgen hukuk ve gazetecilik eğitimi almıştır. Bayülgen'in annesi ise ressamdır. Annesi ve babası o henüz 6 yaşındayken boşanmıştır. Okan Bayülgen'i babasının ikinci evliliğinden, Ozan Bayülgen ve Okşan Bayülgen adlı iki kardeşi vardır.

OKAN BAYÜLGEN NEREDEN MEZUN?

Eğitimine Göztepe, İstanbul'daki Taş Mektep isimli yatılı okulda başlayan Okan Bayülgen Şişli 19 Mayıs İlkokulundan mezun olup Galatasaray Lisesi'ne başladı. Galatasaray Lisesi'nde öğrenci kulüplerinden müzik, edebiyat, folklor gibi kollarla ilgilenen Bayülgen'in okula gitmeme durumu, sorun olmaya başladığında annesi Ayla Görgün onu Bodrum'a, yanına çağırdı ve Galatasaray Lisesindeki altı yılından sonra Bodrum Lisesine kaydoldu.

Bodrum Lisesi'nden sonra Şişli Lisesine geçen Bayülgen 1984'te buradan mezun olarak lise öğrenimini tamamladı.

Fotoğraf eğitimi almak için Fransa'ya giden Bayülgen, Tours Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesinde hukuk okumaya başladı. Ardından fikir değiştirerek aynı üniversitenin ekonomi bölümüne geçti. Bir yıl okuduktan sonra ekonomi eğitimini de yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü sınavlarında başarı göstererek buradaki eğitimine başladı. 1989'da mezun olarak aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

OKAN BAYÜLGEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Okan Bayülgen'in ilk evliliğini Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinde de oynamış olan Zeyno Günenç ile yaptı fakat sonra ayrılmaya karar verdiler. 2008 yılının son gününde evlenmiş olduğu Şirin Ediger'den İstanbul adında bir kızı vardır. 2014 yılında Şirin Ediger'den boşandı.

OKAN BAYÜLGEN FİLMLERİ

OKAN BAYÜLGEN'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Amadeus : Wolfgang Amadeus Mozart - Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment - 2020

Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 2006

Atlarıda Vururlar : Horace McCoy - İstanbul Gösteri Merkezi - 1997

Küçük Motzart : Jakop Lorey - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Hapşırık : Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Masal Bahçesi : Ali Taygun - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989