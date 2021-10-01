Sosyal medya fenomenleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan." ifadelerini kullanan Okan Bayülgen araştırılıyor. İşte Okan Bayülgen hakkında merak edilenler...
OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?
Okan Bayülgen 23 Mart 1964 tarihinde Cihangir, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve fotoğrafçı olan Okan Bayülgen'in babası Ümit Bayülgen hukuk ve gazetecilik eğitimi almıştır. Bayülgen'in annesi ise ressamdır. Annesi ve babası o henüz 6 yaşındayken boşanmıştır. Okan Bayülgen'i babasının ikinci evliliğinden, Ozan Bayülgen ve Okşan Bayülgen adlı iki kardeşi vardır.
OKAN BAYÜLGEN NEREDEN MEZUN?
Eğitimine Göztepe, İstanbul'daki Taş Mektep isimli yatılı okulda başlayan Okan Bayülgen Şişli 19 Mayıs İlkokulundan mezun olup Galatasaray Lisesi'ne başladı. Galatasaray Lisesi'nde öğrenci kulüplerinden müzik, edebiyat, folklor gibi kollarla ilgilenen Bayülgen'in okula gitmeme durumu, sorun olmaya başladığında annesi Ayla Görgün onu Bodrum'a, yanına çağırdı ve Galatasaray Lisesindeki altı yılından sonra Bodrum Lisesine kaydoldu.
Bodrum Lisesi'nden sonra Şişli Lisesine geçen Bayülgen 1984'te buradan mezun olarak lise öğrenimini tamamladı.
Fotoğraf eğitimi almak için Fransa'ya giden Bayülgen, Tours Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesinde hukuk okumaya başladı. Ardından fikir değiştirerek aynı üniversitenin ekonomi bölümüne geçti. Bir yıl okuduktan sonra ekonomi eğitimini de yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü sınavlarında başarı göstererek buradaki eğitimine başladı. 1989'da mezun olarak aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.
OKAN BAYÜLGEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Okan Bayülgen'in ilk evliliğini Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinde de oynamış olan Zeyno Günenç ile yaptı fakat sonra ayrılmaya karar verdiler. 2008 yılının son gününde evlenmiş olduğu Şirin Ediger'den İstanbul adında bir kızı vardır. 2014 yılında Şirin Ediger'den boşandı.
OKAN BAYÜLGEN FİLMLERİ
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1992
|The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert
|Topçu Gözcüsü
|Seslendirme
|1996
|İstanbul Kanatlarımın Altında
|Lagâri Hasan Çelebi
|1997
|Ağır Roman
|Gıli Gıli Salih
|Sadri Alışık Ödülleri: Sinema Dalında "En İyi Erkek Oyuncu"[8]
|1998
|Mulan
|Mushu
|Seslendirme
|2000
|Oyunbozan
|Metin Kahraman ve Emin Nişancı
|2001
|Şrek
|Şrek
|Seslendirme
|Komser Şekspir
|Esrarkeş Tatü
|Hemşo
|Cebrail
|2002
|Gülüm
|Sinan
|Buz Devri
|Seslendirme
|Sır Çocukları
|Konuk Oyuncu
|2004
|Şrek 2
|Şrek
|Seslendirme
|Garfield: The Movie
|Garfield
|2005
|Robotlar
|Rodney Copperbottom
|2006
|Cesur Balık
|Cesur Balık
|Pembe Panter
|Müfettiş Clouseau
|Sınav
|Levent Lemi
|Garfield 2
|Garfield
|Seslendirme
|2007
|Şrek 3
|Şrek
|Seslendirme
|Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik
|Farecik Seslendirmesi
|Donkey Xote
|Don Kişot Seslendirmesi
|Romantik
|Ömer
|Garfield Geri Dönüyor
|Garfield
|2008
|Garfield Komedi Festivali
|Garfield
|Seslendirme
|2009
|Ev
|Kendisi
|2009
|Kanalizasyon
|Temizlikçi İmdat
|2010
|Garfield 3 Boyutlu Süper Kahraman
|Garfield ve Garzooka
|Seslendirme
|Şrek: Sonsuza Dek Mutlu
|Şrek
|2019
|Dumbo
|Max Medici
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1995
|Gece Kuşu
|Kendisi
|Sunucu
|1996
|Televizyon Çocuğu
|Kendisi
|Sunucu
|1998
|Zaga
|Kendisi
|Sunucu
|Utanmaz Adam
|Şeref
|TV dizisi (Atv)
|2004
|Size Baba Diyebilir miyim?
|Aziz
|TV dizisi (Kanal D)
|Babam Dadı Olsaydı
|Taner
|TV dizisi (Star TV)
|2005
|Televizyon Makinası
|Kendisi
|Sunucu
|2006
|Makina
|Kendisi
|Sunucu
|2010
|Disko Kralı
Muhallebi Kralı
Kral Çıplak
Muhabbet Kralı
Medya Kralı
|Kendisi
|Sunucu
|2011
|2012
|2013
|Makina Kafa
Muhallebi Kafa
Çıplak Kafa
|Kendisi
|Sunucu
|2014
|Dada Dandinista
|Kendisi
|Sunucu
|2015
|Dada
|Kendisi
|Sunucu
|2019-2020
|Uykusuzlar Kulübü
Muhabbet Kralı
|Kendisi
|Sunucu (TV100)
|2020-
|Nokta
|Kendisi
|Sunucu (TV100)
OKAN BAYÜLGEN'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Amadeus : Wolfgang Amadeus Mozart - Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment - 2020
Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 2006
Atlarıda Vururlar : Horace McCoy - İstanbul Gösteri Merkezi - 1997
Küçük Motzart : Jakop Lorey - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Hapşırık : Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Masal Bahçesi : Ali Taygun - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989
YORUMLAR