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Okan Buruk: Değerli bir puan aldık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir beraberliğinin ardından "Değerli bir puan aldık. son dakikada yediğimiz gol var, üç puanı alma şansımız da vardı. Başakşehir deplasmanı puan anlamında değerli. Tam olarak pozisyonları seyredemedim, söylenen yediğimiz penaltıyla ilgili küçük bir çekme olduğu" dedi

Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, zorlu bir deplasmandan puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Okan Buruk, "Değerli bir puan aldık. son dakikada yediğimiz gol var, üç puanı alma şansımız da vardı. Başakşehir deplasmanı puan anlamında değerli. Şu an 6. sıraya yükseldik, ilk 5 hedefimiz var. İlk 5'in içinde olmayı zorlayacağız. İnşallah Sivas maçıyla birlikte tekrar kazanıp yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Ligin en organize takımına karşı oynadıklarını belirten Buruk, şöyle konuştu:

"Uzun süredir bir arada oynayan oyunculardan kurulu, oyun içinde farklı sistemlere geçebilen, çok çabuk kaleye gidip gol atan bir takıma karşı oynadık. Kendi oyunumuz ile maça başladık, ne kadar eksik olursak olalım. Hiçbir şekilde eksik değiliz, 11 kişi sahaya çıkıyoruz demiştik. Oyuna kendi istediğimiz gibi başladık, daha önde oynadık, rakibi önde karşıladık, net pozisyonlar bulduk. Başakşehir'in ilk yarı 3 net pozisyonu vardı. İkinci yarıda oyuna iyi başlayan ve golü bulan taraftık. Kendi kalemize yakın oynadığımız dakikalar oldu, Abdullah hocanın hamleleri oldu. İkili forvete döndü. Bu bölümlerde ileriye çıkışlarımız daha iyi olsaydı belki ikinci golü bulma şansımız olurdu. Zaman zaman baskı yedik ama oyunu hiç bırakmadık. Son dakika bir penaltı golüyle maç berabere bitti. İki takım oyuncuları da ellerinden geleni yaptılar."

Okan Buruk, Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) hafta içinde yapılan ziyaret ve görüşmelerin hakem kararları üzerinde etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Tam olarak pozisyonları seyredemedim, söylenen yediğimiz penaltıyla ilgili küçük bir çekme olduğu. Hakem geldi, izledi ve böyle bir karar verdi. VAR ile ilgili herkesin sitemleri oluyor, geçen hafta da bizim oldu. Geçen hafta çok net iki penaltımız vardı. Her maçta bu çeşit pozisyonlar oluyor, ligin sonu geldikçe sesler daha fazla yükseliyor, biz teknik adam olarak işimize odaklanmak zorundayız. Biz de tepkiler veriyoruz ama işimize odaklanmak zorundayız." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR AÇIKLAMASI!

Okan Buruk, "Sezon sonunda Beşiktaş ya da Medipol Başakşehir'in başına geçeceğiniz iddia ediliyor. Bu iddialarla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusunu ise, "Bizim için sevindirci bir durum. Bir Türk teknik adam olarak yeni neslin hocalarından biri olarak, ligde pozitif oynayan, futbola odaklanan, çıkışı sürdüren ben ve benim gibi teknik adamların futbolun içinde olması sevindirici. Teklif almak, konuşulmak çok değerli ama ilk düşüncemiz 5 maçımız var. Bu 5 maça odaklanıp, sezon bittikten sonra geleceğimizle ilgili karar vermek. Rize'de çok mutluyum, yönetim ve taraftarı çok seviyorum. İnşallah lig bitince en doğru kararı hep birlikte veririz." şeklinde cevap verdi.

 

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