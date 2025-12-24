Habertürk
        Okan Buruk, eski eşiyle Paris'te - Magazin haberleri

        Okan Buruk, eski eşiyle Paris'te

        Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte Paris'te tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 15:01 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:09
        Eski eşler Paris'te
        Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile Nihan Akkuş ile 2007'de evlenmiş, 2024'te boşanmıştı.

        Boşanmalarına rağmen yollarını tamamen ayırmayan Okan Burak ile Nihan Akkuş, ekim ayında el ele görüntülenmişti.

        Okan Buruk ile Nihan Akkuş, oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte yılbaşı tatili için Paris'e gitti. Akkuş, fotoğraflarına; "Paris'teki aile" notunu düştü.

        #Okan Buruk
