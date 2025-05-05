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        Haberler Magazin Okan Buruk, Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında tanık oldu

        Okan Buruk, Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında tanık oldu

        Güzide Duran ile boşanma davası devam eden Adnan Aksoy, mahkemeye 9 kişilik tanık listesi sundu. Listenin ilk sırasında, Duran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 08:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 08:55
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        Boşanma davasında sürpriz tanık
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        Emekli manken Güzide Duran ile 2008'de nikâh masasına oturan iş insanı Adnan Aksoy, geçtiğimiz yıl boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Aksoy dilekçesinde, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek Duran’dan ‘çekişmeli’ olarak boşanmak istediğini ifade etmişti.

        Adnan Aksoy ve Güzide Duran
        Adnan Aksoy ve Güzide Duran

        2 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

        Dilekçede, Güzide Duran’ın gizemli davranışlarda bulunduğu öne sürülmüş ve şu ifadelere yer verilmişti; "Müvekkil, iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etmektedir. Güzide Duran’ın 1 lira maddi, 1 lira da manevi olmak üzere toplam 2 lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz."

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        Boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil eşi Adnan Aksoy’un olduğunu iddia eden Güzide Duran da karşı boşanma davası açmıştı.

        Güzide Duran, evlilik birliği içerisinde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını iddia etmişmiş ve "Tarafların boşanmasını ve çocukların velayetinin müvekkile verilmesini istiyoruz. Müvekkil ve çocuklar için aylık 600 bin lira nafaka ile 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talebimiz bulunmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

        MAHKEME DURUŞMAYA KATILMASINI İSTEYECEK

        Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un karşılıklı devam eden boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aksoy’un, mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinin ilk sırasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

        Adnan Aksoy, boşanma davasının duruşmasında Güzide Duran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk'un tanık olarak dinlenmesini talep etti.

        Okan Buruk
        Okan Buruk

        Adnan Aksoy’un bu talebi üzerine mahkeme, teknik direktör Okan Buruk ile diğer 8 tanığa duruşmalara katılması için çağrı kağıdı gönderecek.

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        #Okan Buruk
        #Güzide Duran
        #adnan aksoy
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