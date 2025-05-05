Okan Buruk, Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında tanık oldu

Emekli manken Güzide Duran ile 2008'de nikâh masasına oturan iş insanı Adnan Aksoy, geçtiğimiz yıl boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Aksoy dilekçesinde, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek Duran’dan ‘çekişmeli’ olarak boşanmak istediğini ifade etmişti.

Adnan Aksoy ve Güzide Duran

2 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Dilekçede, Güzide Duran’ın gizemli davranışlarda bulunduğu öne sürülmüş ve şu ifadelere yer verilmişti; "Müvekkil, iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etmektedir. Güzide Duran’ın 1 lira maddi, 1 lira da manevi olmak üzere toplam 2 lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz."

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Boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil eşi Adnan Aksoy’un olduğunu iddia eden Güzide Duran da karşı boşanma davası açmıştı.

Güzide Duran, evlilik birliği içerisinde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını iddia etmişmiş ve "Tarafların boşanmasını ve çocukların velayetinin müvekkile verilmesini istiyoruz. Müvekkil ve çocuklar için aylık 600 bin lira nafaka ile 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talebimiz bulunmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.