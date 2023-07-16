Okan Buruk, Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!

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"İtalya'da futbol oynadığım için Icardi ile iletişim kurmamda İtalyanca önemli oldu. Açık konuşmak gerekirse her oyuncuya aynı derecede yaklaşamıyorsunuz ama ben Mauro ile hep empati yaptım. Oğlumla da birçok şey paylaştı. Onun ihtiyacı olduğunda hep yanında oldum. O da burada hep mutlu oldu, rahat etti. Taraftar zaten inanılmaz sevgi gösterdi. Herkesle müthiş bir bağ kurdu Mauro. Birçok teknik adam teknik adamla çalıştım ama en çok Galatasaray'ın genlerindeki baskın oyunu örnek almaya çalıştım. Avrupa'da da dominant takımlar başarılı olmuştur hep. Ya kaliteyle başarılı olursunuz ya da takım oyunuyla. Fatih Terim ile UEFA Kupası'nı alırken de bunlar öne çıkmıştı."