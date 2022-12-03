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Okan Buruk: Kaybettik ama iyi bir antrenman maçı oldu

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında konuk ettiği Rayo Vallecano'ya 1-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmayı kaybetmelerine rağmen genç oyuncuları oynatmasının kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Okan Buruk: Kaybettik ama iyi bir antrenman maçı oldu
AA

Nef Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, son lig maçına göre 10 değişik oyuncuyla sahaya çıktıklarını belirterek, oyuncuların temposu için bu tür hazırlık maçlarını değerli gördüğünü ve performans değerlendirmesi dışında karşılaşmanın güzel bir ortamda oynandığını dile getirdi.

Maçı herhangi bir sakatlık yaşanmadan atlatmaktan memnun olduğunu anlatan Buruk, "Kazanmayı tabii ki istiyorduk. İki takım da pozisyonlara girdi, temiz ve güzel bir oyun ortaya koymaya çalıştı. Kaybettik ama bizim için iyi bir antrenman maçı oldu. 2000 yılından sonra doğan 9 genç oyuncu sahadaydı. Akademiden birçok oyuncu bizimle beraberdi. Benim için çok değerli bu. Kazanamadığımız için üzüntülüyüz. Destek veren seyirciye de teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"MATA'YI TOPLA AZ BULUŞTURDUK"

Galatasaray'ın baskı gördüğü zaman hata yapabildiğinin belirtilmesi üzerine Buruk, bugün iki takımın da baskıyla toplar kazandığını ve yedikleri golde net bir baskı olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Rahat bir pozisyonda golü yedik. Rakip zaman zaman bunu yapmaya çalıştı. Bugün hazırlık maçı olduğu için geriden oyun kurma ve orta sahada oyuncu tiplemesinden dolayı, Baran ve Berkan oynadı orta sahada, topa çok dokundular. Bu, bizi merkezde biraz pasa zorladı. Öne, daha dikine, bloklar arası, orta sahayı delen paslar istiyorduk. Zaman zaman arkada çok pas yaptık, önde hareketliliğimiz eksikti. Mata'yı topla az buluşturduk. Bu kadar çok yanlış yaptığınızda da rakibe şans verme olayı tabii ki maç içinde oluyor ama net şekilde rakibin etkili baskısı yoktu. Bunu yapmaya çalıştılar. Zaman zaman iyi geçtik, zaman zaman geçemedik. Bugünkü oyuncu tiplemesi, önceki maçlara göre 10 kişi değişikti bugün. Bu baktığımızda, kıyaslayacağımız bir veri ortaya koymuyor. Bize karşı çok takım baskı yapıyor, buna hazırlık yapıyoruz ama kaptırdığımız toplar baskıdan çok bireysel hatadan oldu."

Futbolcularının sakatlıkları nedeniyle eksiklikler yaşadıklarının altını çizen Okan Buruk, "Sergio Oliveira ve Icardi'nin sakatlıkları bizi üzdü. Sergio antrenmanda ayak bileğine ters bastı. Icardi'de ise spazm nedeniyle ikinci derecede zorlanma var. Dönüş süreleri 3-4 haftayı bulacak herhalde. İyileşme süreci değişebilir, kısa da olabilir, bir hafta uzayabilir. Netleşir sonra." değerlendirmesinde bulundu.

Koşulara başlayan Rashica'nın ilerleyen günlerde antrenmanlara çıkacağını, bugün ihtiyaç duydukları Midtsjö'nün ateşlendiği için sahada yer almadığını ve bir sonraki maçta onu düşüneceklerini aktaran Buruk, diğer sakatlıkların yanında Dünya Kupası'ndan 4 oyuncularının döneceğini, elenmelerine üzülmesine rağmen takıma dönecek olmalarının hayırlı olduğunu ve oyuncu sayısının Antalya kampında netleşeceğini ifade etti.

DÜNYA KUPASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Okan Buruk, Dünya Kupası maçlarını da şu şekilde değerlendirdi:

"Genel olarak Dünya Kupası'ndan mutsuzuz. Belki üçüncü maçlar biraz daha heyecanlandırdı. Genel olarak takımlar kaybetmeme üzerine oynuyorlar, görüntü bu. Net bir şekilde oyunlar ortaya çıkmadı bizim gördüğümüz. Rakipleri bekleyen takımlar var. Polonya son maçında turu geçti ama 2-0 mağlupken bile ceza sahası içindeydi. Turu geçmek değerli ama oyun olarak da dışarı verdiğiniz görüntü de kötü oluyor. Çeyrek final maçları birbirine yakın takımların maçları olacak, kaliteyi artıracak diye düşünüyorum. Net olarak Galatasaray'ın oyun tarzına benzeyen bir takım görmedim. Herkes farklı oynuyor. Tabii rakiplerinin oyunu da önemli burada. Net bir favorim yok açıkçası. Seyrettiğimiz maçlarda net favori ortaya çıkmadı. Brezilya ve Arjantin aynı taraftan geliyor. Oradan biri gelebilir devamında. Fransa ve İngiltere de belki grubun içinde olabilecek takımlar."

Barış Alper Yılmaz'ı santrfor mevkisinde görmek istediği için bir süre orada oynattığını ancak oyuncunun kapalı savunma nedeniyle kenarlara kaçtığını da anlatan Buruk, o bölgede değerlendirecek çok oyuncuları olduğunu söyledi.

YABANCI OYUNCU SINIRI

Yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili toplantıya katıldığı da hatırlatılarak, kendi fikri sorulan Okan Buruk, şu görüşlerini paylaştı:

"Genel olarak istek, tabii ki değişmesi. Artının (+) ortadan kalkması, özellikle hocaların net bir isteği. Katılan hocalar da büyük ölçüde bu görüşü bildirdi. Artı 3 bizi zorluyor kadro yaparken. Genel olarak da kuralın Türk futboluna getirdikleri üzerine konuşmalar oldu. Çok net getirisi olmadığını açık bir şekilde görüyoruz aslında. Herkes genel sınırlandırmaya karşı ama benim için orada ana konu; özellikle B takım organizasyonunun liglere dahil edilmesi, Galatasaray ikinci takımının 2 ve 3. Lig'de yer alması. Bu daha önce yapılmıştı. Oyuncu oynatmakta zorlanıyoruz. Diğer ülke örneklerinde olduğu gibi bütün dünyanın kullandığı oyuncu gelişimi için ikinci takımların liglerde yer alması benim için en önemli konu. İstediğimiz kadar Türk oyuncu oynatalım, biz burada oyuncu ortaya çıkaramadıktan, üretemedikten, altyapıyı doğru kullanamadıktan sonra doğru bir anlamı kalmıyor."

Galatasaray altyapı ve akademisinin olumlu anlamda çok farklı olduğunu belirten Buruk, yaşlı oyuncuların yanında genç oyunculardan kurulu bir takım da olduklarını, bugün oyuna giren genç oyuncularının Nef Stadı'ndaki havayı koklamalarının çok değerli sayılması gerektiğini ve ileride genç oyunculara daha çok şans vermeyi umduklarını sözlerine ekledi.

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