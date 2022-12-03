Okan Buruk: Kaybettik ama iyi bir antrenman maçı oldu

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Nef Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, son lig maçına göre 10 değişik oyuncuyla sahaya çıktıklarını belirterek, oyuncuların temposu için bu tür hazırlık maçlarını değerli gördüğünü ve performans değerlendirmesi dışında karşılaşmanın güzel bir ortamda oynandığını dile getirdi. Maçı herhangi bir sakatlık yaşanmadan atlatmaktan memnun olduğunu anlatan Buruk, "Kazanmayı tabii ki istiyorduk. İki takım da pozisyonlara girdi, temiz ve güzel bir oyun ortaya koymaya çalıştı. Kaybettik ama bizim için iyi bir antrenman maçı oldu. 2000 yılından sonra doğan 9 genç oyuncu sahadaydı. Akademiden birçok oyuncu bizimle beraberdi. Benim için çok değerli bu. Kazanamadığımız için üzüntülüyüz. Destek veren seyirciye de teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"MATA'YI TOPLA AZ BULUŞTURDUK" Galatasaray'ın baskı gördüğü zaman hata yapabildiğinin belirtilmesi üzerine Buruk, bugün iki takımın da baskıyla toplar kazandığını ve yedikleri golde net bir baskı olmadığını kaydederek, şöyle devam etti: "Rahat bir pozisyonda golü yedik. Rakip zaman zaman bunu yapmaya çalıştı. Bugün hazırlık maçı olduğu için geriden oyun kurma ve orta sahada oyuncu tiplemesinden dolayı, Baran ve Berkan oynadı orta sahada, topa çok dokundular. Bu, bizi merkezde biraz pasa zorladı. Öne, daha dikine, bloklar arası, orta sahayı delen paslar istiyorduk. Zaman zaman arkada çok pas yaptık, önde hareketliliğimiz eksikti. Mata'yı topla az buluşturduk. Bu kadar çok yanlış yaptığınızda da rakibe şans verme olayı tabii ki maç içinde oluyor ama net şekilde rakibin etkili baskısı yoktu. Bunu yapmaya çalıştılar. Zaman zaman iyi geçtik, zaman zaman geçemedik. Bugünkü oyuncu tiplemesi, önceki maçlara göre 10 kişi değişikti bugün. Bu baktığımızda, kıyaslayacağımız bir veri ortaya koymuyor. Bize karşı çok takım baskı yapıyor, buna hazırlık yapıyoruz ama kaptırdığımız toplar baskıdan çok bireysel hatadan oldu."

Futbolcularının sakatlıkları nedeniyle eksiklikler yaşadıklarının altını çizen Okan Buruk, "Sergio Oliveira ve Icardi'nin sakatlıkları bizi üzdü. Sergio antrenmanda ayak bileğine ters bastı. Icardi'de ise spazm nedeniyle ikinci derecede zorlanma var. Dönüş süreleri 3-4 haftayı bulacak herhalde. İyileşme süreci değişebilir, kısa da olabilir, bir hafta uzayabilir. Netleşir sonra." değerlendirmesinde bulundu. Koşulara başlayan Rashica'nın ilerleyen günlerde antrenmanlara çıkacağını, bugün ihtiyaç duydukları Midtsjö'nün ateşlendiği için sahada yer almadığını ve bir sonraki maçta onu düşüneceklerini aktaran Buruk, diğer sakatlıkların yanında Dünya Kupası'ndan 4 oyuncularının döneceğini, elenmelerine üzülmesine rağmen takıma dönecek olmalarının hayırlı olduğunu ve oyuncu sayısının Antalya kampında netleşeceğini ifade etti.