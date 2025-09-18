Habertürk
        Okan Buruk: Kazanarak başlamak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Kazanarak başlamak istiyoruz

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Frankfurt maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 18.09.2025 - 21:45 Güncelleme: 18.09.2025 - 21:45
        Okan Buruk: Kazanarak başlamak istiyoruz
        Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

        Deutsche Bank Arena'da oynanacak maç öncesinde Okan Buruk, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        Başarılı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi, ilk kurayı bekledik kimlerle oynayacağımız için. Bir deplasman maçı ile başlıyor. İyi ve formda bir takıma karşı başlıyoruz. Geçen seneden artılar ve eksileri var. Geçen seneye göre kadro değişikliğimiz var. Yavaş yavaş kadromuzun daha çok belli olduğu, yeni gelen oyuncuların yavaş yavaş takımın içine girdiği, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda hem ligde kazanmak istiyorduk, orada 5 maçı da kazandık. Şampiyonlar Ligi'ne de iyi başlamak, kazanarak başlamak istiyoruz. Başlayan, devam edecek de çok önemli oyunculara da sahibiz. Diğer maçlara göre kadromuzda da değişiklikler var. Böyle bir 11'e karar verdik. Çok iyi oyunculara sahibiz devamında da. İsteğimiz kazanmak. Bu heyecanı yaşayacaklara layık olmak istiyoruz. İnşallah bugün bunu sahada göstereceğiz." dedi.

        Sözlerine devam eden Okan Buruk, "İnşallah güzel bir maç olsun. Tribünde olaysız bir maç olsun. Taraftarın bizi ne kadar sevdiğini, desteklediğini görüyoruz. Üzerimizde inanılmaz bir sorumluluk var. Onları mutlu etmek istiyoruz. Bizim için en büyük dileklerden biri bu." diye konuştu.

