        Okan Buruk'tan Göztepe karşısında tek değişiklik! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan Göztepe karşısında tek değişiklik!

        Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Okan Buruk, Göztepe müsabakasında forma giyemeyen Torreira'nın yerine Brezilyalı Gabriel Sara'yı ilk 11'de oynattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında bir grup taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a moral verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 17:36 Güncelleme: 26.10.2025 - 17:36
        Okan Buruk'tan Göztepe karşısında tek değişiklik!
        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

        Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

        İstanbul'un sarı-kırmızılı takımının yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.

        Teknik direktör Okan Buruk, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

        Son maçta orta sahada görev alan Lucas Torreira, babasının kalp krizi geçirmesinden dolayı izin alarak ülkesi Uruguay'a gitti. Okan Buruk, Göztepe müsabakasında forma giyemeyen Torreira'nın yerine Brezilyalı Gabriel Sara'yı ilk 11'de oynattı.

        TARAFTARDAN BARIŞ ALPER YILMAZ'A DESTEK

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında bir grup taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a moral verdi.

        ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribününde Barış Alper için, "Mücadeleye yılmadan devam." pankartı asıldı.

        TORREIRA, TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

        Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira, maç öncesi takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

        Tecrübeli futbolcunun ısınma için sahaya çıkmayı bekleyen takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşerek hem başarı dilediği hem de galibiyet beklediğini söylediği öğrenildi.

        Galatasaraylı futbolcuların da Torreira'ya galibiyet sözü verdiği bildirildi.

        FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE

        İki takımın oyuncuları, seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı.

        Galatasaray Kulübü, Göztepe müsabakası öncesinde düzenlenen seremonide futbolcularla birlikte İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli çocuklara yer verdi.

        Bu sırada "Filistin'de devam eden insan haklarına aykırı zulmün sona ermesini umut ediyoruz." anonsu yapıldı.

        KAZIMCAN KARATAŞ, İKİNCİ KEZ MAÇ KADROSUNDA

        Bu sezon sadece 3. haftadaki Zecorner Kayserispor karşısında maç kadrosunda bulunan Kazımcan Karataş, Göztepe müsabakasıyla ikinci kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

        Genç oyuncu, İzmir temsilcisi karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

        GALATASARAY'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

        Sarı-kırmızılı takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel tişörtlerle sahaya çıktı.

        Galatasaraylı futbolcular, ısınma sırasında önünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı tişörtler giydi. Futbolcuların sahaya çıkışı sırasında da 10. Yıl Marşı çalındı.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan "Türkiye Cumhuriyet'i mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır." sözünün yanı sıra "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet. 29 Ekim 1923." ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır." yazılı pankartlar açtı.

        Ayrıca statta "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet." anonsu yapıldı. Tribünlerde de çok sayıda Türk bayrağı yer aldı.

        GÖZTEPE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

        İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, son yaptığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

        Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Galatasaray deplasmanına Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Anthony Dennis, Muhammed Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson Carvalho ve Juan Santos 11'i ile çıktı.

        İzmir temsilcisinin yedek kulübesinde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Ahmet Ildız, Ishola Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan Teixeira, Novatus Miroshi, Uğur Kaan Yıldız, Salem Bouajila ve Ogün Bayrak yer aldı.

        Bulgar teknik adam Stoilov, Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 mağlup oldukları Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Miroshi'yi yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine kart cezası biten Dennis'i oynattı.

