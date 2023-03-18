''LİGİ KAPATSALAR EYVALLAH DERİZ''

Ayrıca Okan Buruk "Bu kadar acının içinde futbol nedir ki? Bundan bile bir şeyler çıkarmaya çalışan insanlar var. Tabii ki herkes hakkını isteyecek ancak bu durumda ligi kapatsalar 'eyvallah' diyeceğiz." diye konuştu.