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Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a play-off cevabı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ''Play-off oynanmalı'' sözlerine cevap verdi

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HABERTURK.COM / DHA
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a play-off cevabı!

    Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Ligdeki galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk sert açıklamalarda bulundu.
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a play-off cevabı!

    ''GEREKSİZ BİR GÜNDEM OLUŞTURULUYOR''

    Okan Buruk, Konyaspor karşılaşmasının ardından Play-Off sözlerine tepki gösterdi ve "Play-off'la ilgili yorum yapmak zor. Onun kararını verecek olan federasyon. Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Gereksiz bir gündem oluşturuluyor. Federasyon kararını vermiş, lig oynanıyor." dedi.
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a play-off cevabı!

    ''ÜZÜLEREK DİNLİYORUZ''

    Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Ülke olarak o kadar zor bir şey yaşadık ki, bunların konuşulmasını bile üzülerek dinliyoruz. İnsanlar evlerinden olmuş, ailesini kaybetmiş..." ifadelerini kullandı.
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a play-off cevabı!

    ''LİGİ KAPATSALAR EYVALLAH DERİZ''

    Ayrıca Okan Buruk "Bu kadar acının içinde futbol nedir ki? Bundan bile bir şeyler çıkarmaya çalışan insanlar var. Tabii ki herkes hakkını isteyecek ancak bu durumda ligi kapatsalar 'eyvallah' diyeceğiz." diye konuştu.
  • Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a play-off cevabı!

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