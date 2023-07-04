Geçen sezonu kiralık olarak gelen futbolcuların durumunun sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bütün oyuncularım değerli. Bu kadro içerisinde değerlendirmek istiyoruz. Bu süreçte de özelikle hazırlık maçlarında göreceğimiz oyuncular var. Bir yandan oyuncuları göreceğiz bir yandan da bu hazırlık maçlarının hepsi çok önemli. Yarın bir maçımız var. Onla beraber oynayacağımız çok maç yok. Bu maçlarda da en kısa zamanda form tutmamız da gerekiyor. Burada çok romantik düşünmeyeceğiz. Hedefe yönelik. Özellikle eleme turuna hazırlayacak şekilde bu maçları oynamaya çalışacağız. Bu süreçte diğer oyuncularla ilgili, hem bizim için gelişmeler olabilir, hem oyuncularımız tarafından gelişmeler olabilir. Teklifler gelecek. Bu anlamda bütün oyuncularımıza gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Şu andaki ilk düşüncemiz takımımızı doğru oyuncu sayısıyla birlikte birinci resmi maçımıza hazırlamak" şeklinde konuştu.