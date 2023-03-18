Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Zorbay Küçük'e tepki, Jorge Jesus'a play-off yanıtı
ABONE OL

Okan Buruk'tan Zorbay Küçük'e tepki

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor mağlubiyeti sonrasında açıklamalar yaptı. Zorbay Küçük'ün kararlarını sert bir dille eleştiren Buruk, Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

Okan Buruk'tan Zorbay Küçük'e tepki, Jorge Jesus'a play-off yanıtı
HABERTURK.COM

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalar yaptı. Buruk'un açıklamaları şöyle:

Konyaspor'u tebrik ederim. 1-0 öne geçtikten sonra rakibe çok şans vermedik. İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti. Devre arası ikinci golü bulmamız gerektiğini söyledim. Pozisyon bulduk ama atamadık. 1-1'den sonra yaptığımız hamleler de rakibe pozisyonlar sağladı. Acele ettik, kötü paslar attık.

İki forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, yan ortalarla forvetlerimize top getirmeliydik. Son bölümde kopmalar oldu. Elimizde olan bir maçı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz, yaşayacağız.

FENERBAHÇE İLE YARIŞ...

9 puan önde girdik ama şimdi rakibimizin maçına bakacağız. Kafamızı kaldırıp, nasıl 14 maç kazandıysak, aynı performansı göstermeye çalışacağız.

"ARADAN SONRA TOPARLANACAĞIZ"

Üzüntülüyüz, fazla söylenecek söz yok. İyi bir takımız, aradan sonra toparlanacağız.

ZORBAY KÜÇÜK'E TEPKİ

İlk yarı iki tane kırmızı kart pozisyonu vardı, Leo Dubois'in ayağına basılması... Ahmet Oğuz'un Raschica'yı arkadan çekmesi. Zorbay Küçük'ün göstermediği iki kırmızı kartla maça etkisi vardı.

"MERTENS'İ ARIYORUZ"

Mertens'in hücumda oyunu yönetmesi çok öneml. Yokluğu iki maçta da ortaya çıktı. Oynayan oyuncuların da performansı daha iyi olabilirdi. Rashica en iyilerden biriydi. Daha sonra Zaniolo'yu oraya, Milot'u sağa aldık. Daha iyisini yapabilecek gücümüz vardı. Son bölümdeki oyun bize yakışmadı.

BASIN TOPLANTISI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yedikleri golün oyunun dengesini değiştirdiğini, rakibi oyuna soktuğunu belirtti.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor deplasmanının zor olacağını bildiklerini söyledi.

Rakibin geçen hafta maç oynamadığını hatırlatan Buruk, "Konyaspor, bize hazırlanarak bu maça çıktı. Buraya 14 galibiyetle gelen bir takım olarak, tekrar kazanmak için sahaya çıktık. Maça iyi başlamasak da maçın devamında attığımız gol önemliydi. Rakibimize ilk yarıda net pozisyonlar vermedik. İkinci yarıya aslında kötü başlamadık. Yediğimiz gol oyunun dengelerini değiştirdi. Rakibimizi biraz daha oyun içine soktu." diye konuştu.

"TEKRAR KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Buruk, daha çok oyuncuyla önde hücum yaparak risk aldıklarını, bu nedenle yapılan hatalarla rakibe daha çok pozisyon verdiklerini belirtti.

Maçın son bölümünde top kendilerindeyken daha sakin kalmaları gerektiğini vurgulayan Buruk, "İyi ayaklar oyuna soktuk. Önde iki forvete döndük ama forvetlerimize sakin bir şekilde topu getiremedik. Pas tercihlerimiz yanlış oldu. Dönen toplarda da rakibimize pozisyona girme şansları verdik. Kaybettiğimiz için üzgün olsak da iyi takım olduğumuzu ve devamında tekrar kazanmaya başlayacağımızı biliyoruz." şeklinde konuştu.

Hakemleri de eleştiren Buruk, geçen haftaki maçta verilmeyen net bir kırmızı kartın olduğunu, bu maçta da Dubois'in ayağına basılmasının ikinci sarı karttan kırmızı kartı gerektirdiğini savundu.

Galatasaray maçında özet görüntülerini değiştirdiği iddiasına da değinen Buruk, "Açıkçası ne ben, ne siz, ne taraftarlar, ne de Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri buna inanmak istemiyordur. İnşallah bu doğru değildir. Kamuoyu olarak, MHK Başkanı Lale Orta'dan belki bir açıklama bekleyebiliriz." dedi.

"PLAY-OFF'LA İLGİLİ YORUM YPAMAK ZOR"

Buruk, 14 haftalık galibiyetin temel taşlarından birinin taraftarları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kaybedince daha çok kenetlenmeye ihtiyaç var. Her maçın ayrı zorluğu olan bir lig oynuyoruz. Lig ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Bu akşam itibariyle taraftarımızı üzdüğümüzü düşünüyoruz. Bunun telafisi de milli maç arasından sonraki ilk iç saha maçı. Kendi sahamızda iki maçımız var. Bu maçları kazanarak taraftarımızla olan kutlamalarımıza devam etmek istiyoruz. Play-off'la ilgili yorum yapmak zor. Onun kararını verecek olan federasyon. Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konyaspor-Galatasaray maçı ÖZETİ! Galatasaray'ın tarihi serisi Konya'da sona erdi
FUTBOL Tarihi seri Konya'da sona erdi!
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar eşleşti? - Son Dakika Spor Haberleri
FUTBOL Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Beşiktaş'tan forvet hamlesi ''Lucas Joao ile anlaşma tamam'' - BJK Transfer Haberleri
FUTBOL "Yeni forvetle anlaşma tamam"
Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray maçı bugün mü?
FUTBOL İşte Okan Buruk'un 11'i!
Fenerbahçe-Sevilla maçı yazar yorumları - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL "F.Bahçe elendiyse sebebi tribündür"
İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu" - FB Haberleri
FUTBOL "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"
Vincenzo Montella Hatay'daki depremzede çocuklarla futbol oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı
FUTBOL Montella'dan yürekleri ısıtan davranış
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
FUTBOL Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Nicolo Zaniolo'ya milli davet gelmedi
FUTBOL İtalya'dan kötü haber geldi!
Altınordu: 2 - Tuzlaspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Altınordu yara sardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.