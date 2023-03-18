Konyaspor'u tebrik ederim. 1-0 öne geçtikten sonra rakibe çok şans vermedik. İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti. Devre arası ikinci golü bulmamız gerektiğini söyledim. Pozisyon bulduk ama atamadık. 1-1'den sonra yaptığımız hamleler de rakibe pozisyonlar sağladı. Acele ettik, kötü paslar attık.

İki forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, yan ortalarla forvetlerimize top getirmeliydik. Son bölümde kopmalar oldu. Elimizde olan bir maçı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz, yaşayacağız.

İlk yarı iki tane kırmızı kart pozisyonu vardı, Leo Dubois'in ayağına basılması... Ahmet Oğuz'un Raschica'yı arkadan çekmesi. Zorbay Küçük'ün göstermediği iki kırmızı kartla maça etkisi vardı.

"MERTENS'İ ARIYORUZ"

Mertens'in hücumda oyunu yönetmesi çok öneml. Yokluğu iki maçta da ortaya çıktı. Oynayan oyuncuların da performansı daha iyi olabilirdi. Rashica en iyilerden biriydi. Daha sonra Zaniolo'yu oraya, Milot'u sağa aldık. Daha iyisini yapabilecek gücümüz vardı. Son bölümdeki oyun bize yakışmadı.

BASIN TOPLANTISI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yedikleri golün oyunun dengesini değiştirdiğini, rakibi oyuna soktuğunu belirtti.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor deplasmanının zor olacağını bildiklerini söyledi.

Rakibin geçen hafta maç oynamadığını hatırlatan Buruk, "Konyaspor, bize hazırlanarak bu maça çıktı. Buraya 14 galibiyetle gelen bir takım olarak, tekrar kazanmak için sahaya çıktık. Maça iyi başlamasak da maçın devamında attığımız gol önemliydi. Rakibimize ilk yarıda net pozisyonlar vermedik. İkinci yarıya aslında kötü başlamadık. Yediğimiz gol oyunun dengelerini değiştirdi. Rakibimizi biraz daha oyun içine soktu." diye konuştu.

"TEKRAR KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Buruk, daha çok oyuncuyla önde hücum yaparak risk aldıklarını, bu nedenle yapılan hatalarla rakibe daha çok pozisyon verdiklerini belirtti.

Maçın son bölümünde top kendilerindeyken daha sakin kalmaları gerektiğini vurgulayan Buruk, "İyi ayaklar oyuna soktuk. Önde iki forvete döndük ama forvetlerimize sakin bir şekilde topu getiremedik. Pas tercihlerimiz yanlış oldu. Dönen toplarda da rakibimize pozisyona girme şansları verdik. Kaybettiğimiz için üzgün olsak da iyi takım olduğumuzu ve devamında tekrar kazanmaya başlayacağımızı biliyoruz." şeklinde konuştu.

Hakemleri de eleştiren Buruk, geçen haftaki maçta verilmeyen net bir kırmızı kartın olduğunu, bu maçta da Dubois'in ayağına basılmasının ikinci sarı karttan kırmızı kartı gerektirdiğini savundu.

Galatasaray maçında özet görüntülerini değiştirdiği iddiasına da değinen Buruk, "Açıkçası ne ben, ne siz, ne taraftarlar, ne de Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri buna inanmak istemiyordur. İnşallah bu doğru değildir. Kamuoyu olarak, MHK Başkanı Lale Orta'dan belki bir açıklama bekleyebiliriz." dedi.

"PLAY-OFF'LA İLGİLİ YORUM YPAMAK ZOR"

Buruk, 14 haftalık galibiyetin temel taşlarından birinin taraftarları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kaybedince daha çok kenetlenmeye ihtiyaç var. Her maçın ayrı zorluğu olan bir lig oynuyoruz. Lig ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Bu akşam itibariyle taraftarımızı üzdüğümüzü düşünüyoruz. Bunun telafisi de milli maç arasından sonraki ilk iç saha maçı. Kendi sahamızda iki maçımız var. Bu maçları kazanarak taraftarımızla olan kutlamalarımıza devam etmek istiyoruz. Play-off'la ilgili yorum yapmak zor. Onun kararını verecek olan federasyon. Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor."