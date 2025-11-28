Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un 9. Fenerbahçe derbisi: 1 kez kaybetti! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un 9. Fenerbahçe derbisi: 1 kez kaybetti!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 8 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Giriş: 28.11.2025 - 10:22 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:22
        Okan Buruk'un 9. Fenerbahçe derbisi!
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilere karşı 9. derbisine çıkacak.

        FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A KARŞI 16 DERBİYE ÇIKTI

        Galatasaray'ı 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 16 kez karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-lacivertliler ile oynadığı mücadelelerin 5'inden galip ayrılırken, 2 defa berabere kaldı ve 1 kez de mağlup oldu. Siyah-beyazlılarla ile de 8 derbi oynayan 52 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

        FENERBAHÇE İLE 21 KEZ KARŞILAŞTI

        Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

        02.04.2025

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

        24.02.2025

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        21.09.2024

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

        19.05.2024

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

        07.04.2024

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

        24.12.2023

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

        04.06.2023

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        08.01.2023

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

