Yapılan açıklamada şirketin 'ekonomik buhran' yaşadığı kaydedilerek, var olan borçların ödenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda hacizlerle gündeme gelen Martaş'ın 100 milyon lirayı aşkın borcu bulunuyor. Şirketin filosundaki TIR'ların önemli bir kısmı, alacaklılar tarafından haczedilmişti.

Okan Kurt adına Av. Şenol Çilek imzası ile yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son günlerde müvekkilim Okan Kurt ve hissedarı olduğu Martaş Şirketler grubu ile ilgili olarak içinde bulunduğu ekonomik buhran sebebiyle tarafımızdan Mersin Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talebinde bulunulmuş, yapılan ön inceleme neticesinde mahkeme tarafından konkordato için geçici mühlet verilmiştir.

Bilindiği üzere konkordato talebi şirket ve şahısların borçlarının yapılandırılarak ödenmesi esası üzerine kurulmuş olup, temel amaç borçluların borcunu ödeyebilme kabiliyeti içinde olması, alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmesi esasidir. Müvekkillerim konkordato suresince tüm borçlarının yapılandırarak ödemek kabiliyeti ve niyetindedir. Talebimiz, tamamı ile şirketlerin devamlılığını sağlamak tüm borçların ödenmesi esasi üzerine kuruludur. Bu vesile ile basında çıkan müvekkillerimin mal kaçırdıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu durumun konkordato müessesesinin ruhuna aykırı olduğu hususunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ