Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Öksürük için doğal formüller: Evde kolayca uygulanabilen yöntemler

        Öksürük için doğal formüller: Evde kolayca uygulanabilen yöntemler

        Öksürük, çoğu zaman vücudun kendini koruma refleksi olarak ortaya çıkıyor. Ancak uzun sürdüğünde günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Evde uygulanabilecek doğal formüller, bu süreçte destekleyici çözüm sunabiliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 11:30 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öksürük için hem doğal hem kolay formüller
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Boğaz tahrişiyle başlayan ve zamanla şiddetlenen öksürük, özellikle gece saatlerinde daha rahatsız edici olabiliyor. Doğal yöntemlerle yapılan basit uygulamalar, öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

        Kış aylarında kilo almamak artık mümkün!
        Kış aylarında kilo almamak artık mümkün!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!

        ÖKSÜRÜK NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

        Öksürük, solunum yollarını yabancı maddelerden ve salgılardan temizlemeye yarayan doğal bir savunma refleksidir. Ancak bazı durumlarda bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Öksürüğün en sık görülen nedenleri şunlardır:

        REKLAM

        Soğuk Algınlığı ve Grip: Viral enfeksiyonlar boğazda tahrişe yol açarak öksürüğü tetikler.

        Alerjik Reaksiyonlar: Polen, ev tozu, hayvan tüyü gibi alerjenler öksürüğe neden olabilir.

        Astım ve Kronik Bronşit: Solunum yollarında daralma ve iltihaplanma sonucu sürekli öksürük görülebilir.

        Sigara Kullanımı: Akciğerlerin uzun süre tahriş olması kalıcı öksürüğe yol açabilir.

        Reflü (GERD): Mide asidinin yemek borusuna kaçması boğazda yanma ve öksürüğe neden olur.

        Bakteriyel Enfeksiyonlar: Zatürre ve bronşit gibi hastalıklarda balgamlı ve şiddetli öksürük gelişebilir.

        ÖKSÜRÜĞÜ HAFİFLETMEYE YARDIMCI DOĞAL YÖNTEMLER

        Bazı doğal uygulamalar, öksürüğün şiddetini azaltmaya ve boğazı rahatlatmaya yardımcı olabilir.

        REKLAM

        ZENCEFİL ÇAYI

        Zencefil, iltihap giderici ve yatıştırıcı etkisiyle öksürüğün hafiflemesine katkı sağlar.

        Kullanım: Taze zencefili sıcak suda demleyin, isteğe bağlı olarak bal veya limon ekleyin.

        TUZLU SU İLE GARGARA

        Boğazdaki tahrişi azaltır ve mikropların temizlenmesine yardımcı olur.

        Kullanım: Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek gargara yapın.

        NANE VE KEKİK YAĞI BUHARI

        Solunum yollarını açar ve rahat nefes almayı destekler.

        Kullanım: Sıcak suya birkaç damla yağ ekleyip buharı soluyun.

        IHLAMUR ÇAYI

        Yatıştırıcı etkisiyle boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletir.

        Kullanım: Kuru ıhlamuru sıcak suda demleyerek gün içinde tüketin.

        BUHAR VE NEMLİ ORTAM

        Kuru hava öksürüğü artırabilir, nemli ortam rahatlama sağlar.

        REKLAM

        Kullanım: Sıcak duş almak veya nemlendirici cihaz kullanmak faydalıdır.

        SARIMSAK VE SOĞAN

        Doğal antibakteriyel özellikleriyle bağışıklığı destekler.

        Kullanım: Doğranmış sarımsak veya soğanı bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

        BAL VE LİMON

        Bal boğazı yumuşatır, limon bağışıklık sistemini destekler.

        Kullanım: Bir çay kaşığı bal ile birkaç damla limon suyunu karıştırın.

        ÖKSÜRÜKTE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

        Bol sıvı tüketin: Su ve bitki çayları boğazı nemli tutar.

        Sigara ve dumanlı ortamlardan uzak durun.

        Yatağın başını yükseltin: Özellikle gece öksürüğünü azaltabilir.

        Oda nemini dengeleyin: Kuru hava öksürüğü şiddetlendirebilir.

        REKLAM

        NE ZAMAN DİKKAT EDİLMELİ?

        Öksürük bazı durumlarda ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle aşağıdaki belirtiler varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:

        - Üç haftadan uzun süren öksürük

        - Kanlı balgam

        - Nefes darlığı veya hırıltı

        - Göğüs ağrısı

        - Yüksek ateş

        - Açıklanamayan kilo kaybı

        - Antibiyotiğe rağmen geçmeyen öksürük

        Sigara kullanan kişilerde yeni başlayan ya da karakteri değişen öksürük özellikle önemlidir. Çocuklarda gece artan öksürük ve hırıltı astım belirtisi olabilirken, yetişkinlerde uzun süreli öksürüğün nedeni reflü olabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

        Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyeye sevk edildi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması