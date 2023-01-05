Öksürük Neden Olur, Nasıl Geçer? Balgamlı ve Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir?

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HABERTURK.COM

Öksürüğün neden oluştuğu ve bunun nasıl geçeceği oldukça fazla merak ediliyor. Öksürük bazen balgamlı ya da kuru olarak yaşanıyor. Her iki durumda da uygulayacağınız çözümler farklı olmalıdır. O halde ‘öksürük neden olur ve nasıl geçer? Balgamlı ve kuru öksürüğe ne iyi gelir?’ sorularının cevaplarına bir bakalım.

Öksürük Neden Olur?

Aslında öksürüğün oluşma sebebi çok fazla etkene bağlıdır. Öksürük genel anlamıyla, vücudun savunma mekanizmalarında meydana gelen herhangi bir sorun olduğunda ortaya çıkan semptomdur. Basit bir öksürük olabileceği gibi uzun süreli ve balgamlı da olabilir.

Öksürük neden olur sorusunu cevaplarken iki grupta incelemeliyiz. Öncelikle kuru öksürük neden olur, bir bakalım:

Nezle

Grip

Üst solunum yolu enfeksiyonu

Boğaza bir şey kaçması

Alerjiniz olan bir şeye maruz kalmak

Toz

Hızlı yemek yemek…

Balgamlı ya da yaş öksürükler ise şu sebeplerden dolayı meydana gelir:

Sinüzit

KOAH

Astım

Bronşit

Zatürre…

Eğer bu durumlara maruz kalırsanız, öksürük yaşamanız mümkündür. Sonuç olarak geniz akıntısı, boğaz ya da burnun arka kısmında kalan deride aşırı mukus üretimi yaşanır ve öksürmeye başlarsınız.

Öksürük Nasıl Geçer?

Evde öksürüğe ne iyi gelir? Nasıl geçer? Eğer öksürüğünüz viral enfeksiyona bağlı olarak gelişiyorsa bağışıklık sisteminizin desteklenmesi gerekiyor. Hatta bazı durumlarda, eğer ilerlemiş bir hastalık söz konusuysa, doktor kontrolünde ilaç kullanılması gerekir.

Öksürük nasıl geçer İbrahim Saraçoğlu bu konuda ne öneriyor? Profesör Doktor Saraçoğlu bu sorunun bir kür ile çözülebileceğini söylüyor. Bu kürün yapımı ise şu şekilde:

Bir soğanı 6 eşit parçaya bölmeniz gerekiyor.

Sonra 1.5 su bardağının içine atın ve kaynayana kadar bekleyin.

Elde ettiğiniz karışımı, kaynadıktan sonra altını kapatın ve ılımayana kadar bir kenara koyun.

Ilıdığı zaman hemen tüketin.

Bunu birkaç kere uyguladığınızda öksürüğünüz de geçecek.

Eğer balgamlı öksürüğünüz varsa da 6-7 adet keçiboynuzu bulun.

Bunları yarım litre su içerisine atın.

Ardından kaynatın.

Aynı şekilde ılıyana kadar bekleyin ve tüketin.

Bu kürü de 3- 4 gün düzenli olarak tükettiğinizde balgamlı öksürüğünüz geçecektir.

Balgamlı ve kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Öncelikle kuru öksürüğe ne iyi gelir ve öksürük doğal tedavi yöntemleri neler, bu sorulara cevap vereceğiz. Eğer öksürüğünüz sadece gıcıklanma hissi oluşturuyorsa o zaman uygulamanız gerekenler aşağıda sıraladığımız gibidir:

Boğazı nemlendirmek için bitki çayları tüketin.

Ihlamur, papatya, adaçayı ya da yasemin çayı oldukça iyi gelecektir.

Ilık suyla balı karıştırıp tüketebilirsiniz.

Odanızı nemlendirin. Belki de aşırı kuru ve havasız oda da sizi öksürtüyordur.

Peki, balgamlı öksürüğe ne iyi gelir?

Bol bol su tüketmelisiniz.

Pastil kullanarak boğazınızı yumuşatabilirsiniz.

Sıcak bir duş alabilirsiniz. böylece burun kanallarınız açılır.

Oda spreyi ya da deodorant gibi kokular mukus salgılar. Bu yüzden ürünlerin kullanımından uzak durun.

Bitki çayları tüketebilirsiniz.

Buna ek olarak; baş ve toz zencefili karıştırabilirsiniz.

Bir bardak süte bir kaşık toz karabiber ve bal ekleyerek karıştırın. Daha sonra için..

Bu karışımlar ve yöntemler öksürüklerinizin geçmesine yardımcı olacak en doğal tedavi yöntemleridir. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz ve düzenli olarak yaparsanız kısa sürede hem kuru öksürüğünüz hem de balgamlı öksürüğünüz geçecektir.