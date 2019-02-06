Elazığ’da öksürük şikayeti ile gittiği hastanede hayvandan sağ ve sol akciğerine kist geçtiği belirlenen genç kadın, bölgede ilk kez uygulanan kapalı yöntemle sağlığına kavuştu.

İHA'nın haberine göre; 27 yaşındaki Kübra Ayşe Yeşilkaya, yaklaşık 2 ay önce öksürük şikayeti ile bir hastaneye başvurdu. Yapılan tahliller sonucunda Yeşilkaya’nın sağ ve sol akciğerinde hayvandan geçtiği tahmin edilen kist hidatik (akciğer kisti) teşhisi konuldu.

“BU HASTALIK HAYVANLARDAN BULAŞIYOR"

Kist hidatik hastalığının genellikle hayvanlardan bulaştığını belirten Op. Dr. Tayfun Kermenli, “Kist hidatik hastalığı özellikle bölgemizde hayvancılığın yaygın olması nedeniyle daha fazla görülüyor. Bu hastalık, gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülebiliyor. Hijyen koşullarının etkisi, pazardan veya manavdan aldığımız marul, domatesi ve yeşilliklerin iyi yıkanmaması nedeniyle hayvanlarda olan kist hidatik hastalığı bizlere bulaşabiliyor. Genellikle akciğer ve karaciğerde oluşuyor. Akciğerde oluştuğunda eskiden açık ameliyatla yapılıyordu. Yıllardır yapılan teknik veya yöntem açık ameliyattı. Biz artık kapalı ameliyatla yapıyoruz” dedi.

Op. Dr. Kermenli, “Ayşe Hanım’a bölgede ilk defa yapılan bir yöntem uyguladık. Bu sayede hasta hem daha çabuk toparladı, hem de daha az ağrı hissetmeye başladı. Kapalı yöntemle ameliyatın avantajı aynı seansta hem sağ taraf hem de sol tarafa müdahale edebiliyor olmamız. Çünkü açık yöntemle ve iki taraflı yapılacağı durumlarda genellikle ameliyat 10 veya 15 gün arayla yapılıyor” diye konuştu.

KİST HİDATİK HASTALIĞINA KAPALI AMELİYAT

Op. Dr. Kermenli, "Hasta tekrar tekrar narkoz almak zorunda kalmadı. Akciğer ameliyatında özellikle ağrının olması bizim için çok ciddi sıkıntı olabiliyor. Açık ameliyatlarda bu ağrı bazen bir bazen de iki sene sürebiliyor. Ancak kapalı ameliyatla hasta 3-4 günde iyileşmiş oluyor ve taburculuğu sağlanıyor. Kist hidatik ameliyatında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur hastalığı etrafa bulaştırmamak. Biz de ‘Endobag’ denilen bir yöntemle kisti göğüs kafesinin dışına aldık. Bu sayede etrafa bulaşmasını engellemiş olduk. Bölgemizde böyle bir ameliyat ilk defa yapıldı. Akciğer kist hidatik ameliyatı kapalı yöntemle birçok hastanede denenmiş olmasına rağmen uygulanmıyordu” ifadelerini kullandı.

2 ay süren bir öksürük şikayeti üzerine hastaneye başvurduğunu dile getiren hasta Kübra Ayşe Yeşilkaya ise, “Birkaç hastaneye gittik. Kist hidatik teşhisi konuldu ancak hiçbiri kapalı yöntemle ameliyat yapılamayacağını söylediler. 15 gün arayla iki ameliyat olmam gerektiğini belirttiler ama tek seferde ameliyat oldum” diye konuştu.