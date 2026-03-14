Öksüz kuzu Balım şefkatle hayata tutundu

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Şenol ailesi, doğum sırasında annesini ve kardeşlerini kaybeden Balım isimli kuzuyu evlerinde büyüterek hayata bağladı. Biberonla beslenen ve bebek bezi takılan küçük kuzu, ailenin sevgisiyle yeniden güç buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan Şenol ailesi, doğum sırasında annesini ve kardeşlerini kaybeden Balım isimli kuzuyu evlerinde büyüterek hayata bağladı.

        Yaklaşık 40 yıldır hayvancılıkla uğraşan Aysun Şenol, zorlu bir doğumun ardından hayatta kalan tek yavru olan kuzuyu bir an olsun yanından ayırmıyor.

        Doğduğu gün oldukça halsiz ve cılız olan Balım için aile seferber olurken, küçük kuzu kısa sürede evin neşesi haline geldi.

        Veteriner hekimlerin tavsiyesiyle özel mamalarla biberonla beslenen kuzu, üşümemesi için evin sıcak ortamında büyütülüyor. Evde rahat hareket edebilmesi ve temizlik sorunu yaşanmaması için Balım’a bebek bezi takılıyor.

        Şenol ailesi, kuzuyu yalnız bırakmazken çocuklar ve torunlar da onunla yakından ilgileniyor. Ailenin en küçük ferdi gibi görülen Balım, evin içinde zıplayıp koşarak herkese tebessüm ettiriyor.

        Yaşadıkları süreci anlatan Aysun Şenol, hayvancılıkta zaman zaman zor durumlarla karşılaştıklarını belirtti.

        Şenol, “40 yıldır hayvancılık yapıyoruz. Bazen doğumlarda komplikasyonlar oluyor. Balım’ın annesi doğumda rahatsızlanıp öldü, üç yavrudan ikisi de hayatını kaybetti. Balım çok zayıf ve halsizdi. Onu kucağımızda büyüttük. Biberonla besledik, gözümüz gibi baktık” dedi.

        Balım’ın kendilerine adeta bir bebek gibi seslendiğini söyleyen Şenol, “Sanki ‘anne’ diye sesleniyor. O sesi duyunca insanın içi sızlıyor. Seviyoruz, yanımızdan hiç ayırmıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Şenol ailesinin ilgisi sayesinde her geçen gün güçlenen Balım, Yeşilyurt Mahallesi’nin de ilgi odağı haline geldi.

