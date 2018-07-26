Oktar grubunun kadın doğum uzmanı eski başhekim çıktı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklananlardan biri de kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy'du. Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, 7 yıl önce Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yapan Aksoy, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak göreve başlamıştı.

EVRİM ÜZERİNE YAZMIŞ



Adnan Oktar grubunun ‘yaratılış' adlı internet sitesinde evrimle ilgili yazılar kaleme alınan doktor Aksoy'un, Oktar'ın kadın müritlerini cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda tedavi ettiği iddia edildi. A9 TV'deki programlarda Erel Aksoy adını kullanan uzman doktorun, kadın müritlere kürtaj yaptığı da öne sürüldü.

HASTANE ODASINDA TACİZ



Örgütün ‘yaratılış' adlı sitesinde ‘Kana kırmızı rengini veren hücreler: Alyuvarlar', ‘Gece salgılanan hormonlar' başlıklı yazıları bulunan doktor Aksoy'la ilgili taciz iddiası da ortaya atıldı. Aksoy'un Adnan Oktar grubunun ağına düşürmeye çalıştığı kadınlardan birine hastanedeki muayenehanesinde cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Mağdur kadının Adnan Oktar soruşturması kapsamında müşteki olarak ifade verdiği de bilgiler arasında.

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