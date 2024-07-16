Oktay isminin anlamı nedir? Oktay ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Oktay isminin analizi

OKTAY ADININ ANLAMI NEDİR?

Oktay ismi de tıpkı diğer isimler gibi belirli bir anlama ve kökene sahiptir. Oktay adının anlamı, bazı kişiler tarafından beğenilirken bazıları tarafından beğenilmeyebilir. Eğer Oktay isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bu yazı size faydalı olacaktır.

OKTAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından verilen bilgilere göre, Oktay ismi şu anlamlara gelir:

Kızgın, öfkeli, sinirli.

Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse.

Oktay ismi, doğruluk ve öfke kavramlarını içinde barındıran bir isimdir. Bu anlamlar, Oktay ismini taşıyan kişilere özel bir nitelik katar.