Oktay Kaynarca, 1965'te dünyaya gelmiştir. 1980'li yılların sonunda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na başlamıştır. 1989 yılında ise TRT 1 kanalında yayınlanan Gençler adlı dizide oyunculuk kariyerine başlamıştır. 1990 yılında ise Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni adlı filmde oynayarak sinema kariyerine de başlamıştır.

1994 yılında Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti adlı filmde canlandırdığı Güner rolüyle olumlu yanıtlar almıştır. 1990'lı yıllarda sinema filmleri ve televizyon programları ile kariyerini devam ettirdi. Ayrıca bazı televizyon reklamlarında ve müzik kliplerinde de yer almıştır.

Deli Yürek adlı dizinin 2002 yılında çıkan Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filminde Cemal karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. 2000'li yıllarda sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerine de ağırlık vermeye başlamıştır.

Yeditepe İstanbul (2001-2002) ve Esir Şehrin İnsanları (2003) gibi dizilerde yer almıştır. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de başlayan Osman Sınav'ın yönettiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır isimli sert, vurdumduymaz, espritüel ve hırçın bir mafya babasını canlandırmıştır.

Bu dizide canlandırdığı karakterle büyük yankı uyandırmış ve Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun en çok tanınan oyuncularından birisi haline gelmiştir. Necati Şaşmaz ile birlikte dizinin baş rolünde yer almıştır.

Dizinin 45. bölümündeki ölümünden sonra gerçek hayatta cenaze namazı kılınmış, saygı duruşlarında bulunulmuş, salası ve mevlidi okutulmuştur. Dünya çapında ilk defa bir karakter gerçek hayatta bu kadar etki yaratmıştır.

Kurtlar Vadisi'nin ardından Kuzey Rüzgârı (2007),Adanalı (2008-2010),Sakarya Fırat (2011) ve Ustura Kemal (2012) gibi dizilerde yer almıştır. Aynı zamanda sinema filmlerinde oynamış ve televizyon programları yapmaya devam etmiştir. 2014 yılında uzun süre ara verdiği tiyatroya geri dönmüştür. 2015 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hızır Çakırbeyli adlı karakteri canlandırmaya başlamıştır. Süleyman Çakır karakterine yakın bir tarzda olan bu dizideki karakteri ile birçok ödülde almıştır.