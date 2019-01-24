“Oyun çocuğun işidir” sözünün doğruluğunu kabul edersek, “güvenli işyeri neresi” sorusu yanıt bekliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle uzmanlar ve yetkililer çocuklara bol bol oyun oynamaları tavsiyesinde bulunuyor. Oysa günümüzde çocuk parklarına erişim her çocuk için kolay olmuyor. Çocukların sokakta oynamalarında trafik kazası olasılığı düşünülürken, inşaat alanları akla gelmeyecek güvenlik riskleri taşıyabiliyor.

"ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ OYUN YERİ YOK"

Günümüzde mahalle aralarındaki okul bahçeleri bile otopark yapılıyor. Oysa çocuk parklarına olan gereksinim her geçen gün daha fazla hissediliyor. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler, “Kentlerin plansız ve hızlı büyümesi, çocuklara planlı oyun alanlarının ayrılmasını engelliyor” diyor. Uygun yer seçiminden çok, bulunan bazı alanların çocuk oyun alanı olarak düzenlenmesi yoluna gidilmesi ise beraberinde altyapı sorunlarını getiriyor. Bu yapılırken en önemli özelliklerden biri olan ulaşılabilirlik göz ardı edilip oyun araç ve düzeneklerinin yerleştirilmesiyle yetinilerek, teknik standartlara özen gösterilmiyor. Çimento, asfalt ve toprak zeminlere yerleştirilen oyun düzeneklerinin yaratacağı sorunlar üzerinde ise hiç durulmuyor.

"PARK YERİNDEN SAĞLANACAK GELİRİN PEŞİNDELER"

Prof. Dr. Çağatay Güler, mahallelerde erişime yakın yerlerdeki okul bahçelerinin güvenlik desteği ile ideal bir oyun alanı haline getirilebileceğini söylüyor ve “Ne yazık ki buralar tatil dönemleri ve okul saatleri dışında hemen park yeri yapılıyor. Herkes sağlanacak gelirin peşinde. Üstelik kimi okullarda okul alanının park yeri olarak kullanılmasına okul aile birlikleri karar veriyor. Anne baba desteği alınamayınca, geriye çocukları ekran başına oturtup oyalanmalarını sağlamak kalıyor. Oysa çocuğun ruh ve beden sağlığı için oyun çok önemli. Buna rağmen oyun alanının park yeriyle kıyaslanamayacak kadar önemli olduğunu söylediğinizde size uzaydan gelmişsiniz gibi bakıyorlar” diyor.

"ÇOĞU BELEDİYE GÖREVİNİ YAPMIYOR"

Prof. Dr. Çağatay Güler, “ Belediye seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde belediye başkan adaylarımızın çocuk oyun alanlarını ciddiye almalarını istemeliyiz. Ülkemizde daha Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulamaya giren Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 168. maddesine göre belediyeler, yerleşim yerlerinin büyüklüğüne ve nüfusuna göre çocuk parkı yapılması konusunda görevlendirilmiştir. Aynı şekilde parkların kurulması, kurdurulması, işletmesi ya da işletilmesi görevi 3030 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'a göre belediyelerin görevidir. Daha sonraki 10. 07. 2004 tarihli, 5216 sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanunu’nda da bu görev vurgulanmıştır. Bu işlev 5393 sayılı ve 3. 7. 2005’te yayımlanan Belediye Kanunu’nda da belirtilmiştir. Tüm bunlara karşın birçok kent ve beldemizde çocuk oyun alanı olmaya elverişi yerler binalarla kaplanırken okul bahçeleri bile çocuklardan esirgeniyor” diyor.