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Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da okul bahçesinde öğretmene darp! -Güncel haberler
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Öğrenci yakınlarından okul bahçesinde öğretmene darp! 2 kişi gözaltında

Samsun'da, bir öğrencinin tokat attı iddiası üzerine okula gelen yakınları, öğretmenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine öğrencinin babası ile ağabeyi, beden eğitimi öğretmeni Murat Atay'a tekme tokat saldırdı. Baba ve oğlu, okul bahçesinde öğrencilerin gözü önünde öğretmeni darbetti. İhbar üzerine okula gelen polis tarafından 2 kişi gözaltına alınırken, öğretmen de hastaneye giderek rapor aldı. Olayın ardından okulun önünde açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, öğretmene saldırıyı kınarken, meslektaşlarına yönelik saldırının meslek kanununun ne kadar eksik olduğunu ortaya çıkardığını savundu. Açıklamaya, Eğitim-İş Çarşamba İlçe Başkanı Ali Demirci ile sendika üyeleri ve öğretmenler de katıldı

Samsun'da okul bahçesinde öğretmene darp! -Güncel haberler
Okul bahçesinde öğretmene darp!
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AA

Samsun'da, okul bahçesinde öğretmeni darbettikleri iddiasıyla 2 öğrenci yakını gözaltına alındı. Öğretmenin darbedildiği anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Çarşamba ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda öğrenim gören bir öğrenci, dün akşam eve gittiğinde ailesine, beden eğitimi öğretmeni Murat Atay'ın kendisine tokat attığını söyledi. Bunun üzerine okula giden velisi E.Ç. ve çocuğun ağabeyi F.Ç., okul bahçesinde Atay ile tartışmaya başladı.

ÖĞRENCİNİN YAKINLARI GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. ve F.Ç., Atay'ı darbetti. İhbar üzerine okula giden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.Ç. ve F.Ç.'yi gözaltına aldı. Atay ise, Çarşamba Devlet Hastanesine giderek sağlık raporu aldı.

EĞİTİM-BİR-SEN, OKULUN ÖNÜNDE OLAYI KINADI

Eğitim-Bir-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, Atatürk Ortaokulu önünde yaptığı açıklamada, meslektaşlarına yönelik saldırının meslek kanununun ne kadar eksik olduğunu ortaya çıkardığını savundu. Meslek kanununda şiddete yönelik her türlü eylemi caydıracak yasal düzenlemenin konulması gerektiğini belirten Yıldız, şunları söyledi:

"SALDIRI TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YAPILMIŞTIR"

"Eğitim ortamında öğretmenlerimizin bütün enerjilerini çocuklarımızın geleceklerine aktarması, bu düşünce ile çalışması gerekir. Velinin veya bir başkasının okula gelip bu durumu yaşatma kaygısı olmasını artık istemiyoruz. Hem Murat öğretmenimize hem burada çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bu saldırı sadece Murat öğretmene değil, tüm eğitim çalışanlarına yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin cezasız kalmaması için konuyu takip edeceğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.

"GÜVENLİK PERSONELİNİN BULUNDURULMASI ZARURİDİR"

Eğitim-Bir-Sen Çarşamba İlçe Başkanı Hasan Demir de Murat Atay'ın uğradığı saldırının, öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerekliliğini ortaya koyduğunu dile getirdi. Sağlık çalışanları gibi öğretmeni güçlendirecek, koruyacak tedbirlerin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alması gerektiğini anlatan Demir, "Tüm okullarımızda güvenlik personelinin bulundurulması zaruridir" dedi.

Açıklamaya, Eğitim-İş Çarşamba İlçe Başkanı Ali Demirci ile sendika üyeleri ve öğretmenler katıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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