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        Okul bahçesine daldı: 3 yaralı

        İzmir'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine daldı. Kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:12 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:16
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        Okul bahçesine daldı: 3 yaralı
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        İzmir'in Narlıdere ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S. Ç. A'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Çatalkaya Mahallesi'ndeki bir özel okulun kapısını kırarak içeri girdi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Bu sırada okulun dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan okul yöneticileri, kadın sürücünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu kazanın gerçekleştiğini ve olayda yaralanan öğretmen veya öğrenci olmadığını belirtti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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