Okul başarı puanı kalktı mı?

ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite adayları puanlarının nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki, OBP puanı sınav sonuçlarını nasıl etkileyecek? OBP puanı nedir? İşte OBP puanı ile ilgili detaylar...

OBP NEDİR?

Adayın 4 yıllık lise ortalamasının (50-100 arasında ki diploma notunun) 5 ile genişletilerek 250-500 puan aralığında gösterilmesidir. 250-500'lük sisteme çevrilen OBP 0,12 katsayı ile çarpılarak adayın birinci ve ikinci aşamada almış olduğu ham puanlara (30-60 arası) eklenir. Bu ekleme sonucunda adayın yerleştirme puanı ve sırası ortaya çıkar. Aday bu puan-sıraya göre tercih yapar.

Adayın ham puanlarına OBP eklendikten sonra adayın başarı sırası sabit kalabilir, yükselebilir ya da düşebilir.

YKS PUANLARI NASIL HESAPLANDI?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak.

• Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

• Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.

• Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

• Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacak.

Her yıl yaklaşık 2 milyon adayın girmek için yarıştığı TYT'de baraj yükseltildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TYT barajını 140'tan 150'ye çıkardı. Buna göre önceki yıllarda 16 net yapan barajı aşarken artık 20 net yapan ikinci aşamaya girmeyi hak edecek.

OKUL BAŞARI PUANI (OBP) NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacaktır. OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak,ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanacaktır.

Sonuç olarak en düşük notlara sahip bir öğrenciye okuldan 30 gelirken 500 OBP’ye sahip öğrenciye 60 gelecek.

Yani okul puanları hesaplanırken herkes için tek katsayı kullanılacak. Tüm öğrencilerin OBP’si 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

Öğretmen lisesi mezunları alanlarındaki öğretmenlik bölümlerini seçtiğinde ve meslek lisesi mezunları da kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde (MTOK bölümleri hariçdiğer 4 yıllık lisans bölümleri) OBP’leri 0.06 ek katsayısı ile çarpılacak (En fazla 30, en az 15 net puan gelecek) ve bulunan değer, 0.12 katsayısıile hesaplanan puana eklenecek. Yani toplamda okul puanları 0.12 + 0.06= 0.18 ile çarpılarak toplamda en fazla 90 puan olabilecek.

Okul birincisi de olsa diploma notu diğerleri gibi önce 5 ile çarpılacak, daha sonra çıkan sayıda 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

Ek puanın en büyük değeri 500 x 0.06= 30 olacaktır.

Yani Meslek lisesine ve öğretmen lisesine en fazla 30 ek puan gelebilecek. Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıpta gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak ve varsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.03 ile çarpılacaktır. Yeni OBP sisteminde okul birincisine direkt 60 gelmeyecek. TYT Sınav Sisteminde 150 ile 180 Baraj Puan’ını geçmek için Kaç net Çıkması gerekiyor

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