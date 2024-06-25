Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"

Okulundan birincilikle mezun olan Bilge Atağ, ailesinin gurur kaynağı oldu. Kardeşlerinin de kaderini değiştiren Atağ, babasının kaybını yönelik şu ifadeleri kullandı: "Sınav sonucu açıklandığında çok mutlu olmuştum. Döküm fabrikasında endüstri mühendisi olan babam da çok mutlu olmuştu. Benimle gurur duyuyordu. Ocak ayındaydık, babam okula kaydımı yaptırmaya giderken, yerler buzlu olduğu için düşerek beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı hastanede üç gün yoğun bakımda kaldı. Doğum günümün sabahında babamın ölüm haberiyle tarifsiz bir acıyla karşı karşıya kaldım. Bu süreçte yapabileceğim tek şeyin çalışmak olduğunu bir kez daha anladım ve babam hastanede olduğu zaman bile ders çalışmaya devam ettim."

"UMUDUM BİTTİĞİ ANDA BAŞVURUM GERÇEKLEŞTİ"

Atağ, "Lisede eğitim bursu alıyordum ancak bu sadece eğitim masraflarını kapsıyordu. Servis, yemek gibi giderleri karşılamıyordu. Annem kardeşim ve benim için büyük çaba gösteriyordu. Okula yürüyerek gidiyordum ama yine yetmiyordu. Kardeşim ve kendim için burs araştırması yaparken SEY Vakfı'nın asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına sağladığı bursu gördüm. Önce kardeşim için başvuru yapmak istedim. Bilgisayarım eskiydi, başvuru yaparken hep sistem attığı için bir an başvurmamayı bile düşündüm. En son umudum bittiği anda başvurum gerçekleşti. SEY Vakfı bursuyla, lisede özel bir kolejde eğitimimi tamamladım. Kardeşime yapılan zeka testinde IQ seviyesinin 130'un üzerinde olduğu belirlendi. Bahçeşehir Koleji'nin de sahibi olan Yücel ailesi, kardeşimi üstün potansiyelli çocuk eğitim programına dahil etti. Şu an o da 6'ncı sınıf öğrencisi" diye konuştu.

Üniversite eğitimine başlamayı heyecanla beklediğini söyleyen Atağ, "SEY Vakfı ilk mülakata girdiğimiz andan itibaren bize kucak açtı. Semra Yücel ve Enver Yücel bizleri kendi torunlarından ayırmadı. Hatta Semra Teyze, kendi torunlarına bere örerken bize de örecek kadar ince fikirli ve sevgi dolu bir insan. İnsanın hayatını güzelleştiren ve destek veren insanların olması çok değerli. Sadece bir öğrenci olarak değil, geleceğin lideri, bilim insanı, sporcusu olarak değerlendirip farkındalığımızın artmasında büyük katkıda bulundular. Ben şu an okul birincisi olarak mezun oluyorsam ve ileride bilimsel çalışmalar yapmak için kendime güvenim arttıysa bu SEY Vakfı sayesindedir" dedi.