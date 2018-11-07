UNICEF tarafından yapılan ve sanayileşmiş 41 ülkeyi kapsayan okul öncesi eğitimde son sırada yer aldığımız açıklandı. Özel Anaokulları Derneği, yaptığı açıklamada, "41 ülkeyi kapsayan okul öncesi eğitimde son sırada yer almamız bizleri derinden üzmüştür" açıklamasında bulundu.

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Filiz Şahin, "1 ay kadar önce basın yolu ile elde ettiğimiz bu bilgiyi değerlendirmek amacı ile dernek yönetimi olarak geniş kapsamlı bir araştırma yaptık. Yaptığımız görüşmeler ve değerlendirmeler bizlere okul öncesi eğitimimizin ciddi sorunları olduğunu gösterdi" dedi.

BURS SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Dernek yöneticileri ve aynı zamanda okul sahipleri olarak çocuklarımızın dünya standartlarında eğitimi bizim en birincil önceliğimizdir. Ayrıca okul öncesi eğitimde UNICEF'in tanımı ile eğitim eşitliğine vurgu yapılarak 'adil olmayan başlangıç' başlığı ile değerlendirilmesi, konuya sosyal bir gerçeklik olarak bakılması gerekliliğini ortaya

koymuştur. Okul öncesindeki çocuklarımızın henüz hayatın başında ve en önemli kazanımlar elde edeceği bir dönemde eşit şartlarda eğitime başlayamamış olmasının gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan kurumsal olduğu kadar toplumsal bir sorun olduğunu görüyoruz.

İster sosyoekonomik, isterse sosyal bir sorun olarak değerlendirilsin, okul öncesindeki eğitimin sağlıklı bir toplumun geleceği için olağanüstü önem arz etmektedir. Bu gerçeklik yaşanırken Özel Anaokulları Derneği olarak bizler bu sorunu göğüslemek gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, dernek olarak eğitim ve burs seferberliği başlatmayı uygun gördük. Okul öncesi dönemde eğitim alamayan öğrencilere; öncelikle dernek üyelerimizin okullarında Burslu Öğrenci kampanyası ve eğitim kalitemizi yukarıya çıkartacak olan Eğitmen Eğitimi Hareketini başlatmaya karar verdik."

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