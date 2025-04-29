Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
Çorum'da kontrolden çıkan okul servisi bir apartmanın giriş katındaki dairenin balkonuna çarptı. Kazada 2 lise öğrencisi yaralandı
DHA'nın haberine göre; kaza bugün saat 16.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta meydana geldi. Ş.K. idaresindeki 19 S 0194 plakalı okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Servisin, camları ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada minibüste bulunan lise öğrencisi S.E.Ö. (17) ile M.A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.
Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.