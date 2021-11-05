Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Okul servisi kaza yaptı! 13 kişi yaralandı - Haberler
ABONE OL

Balıkesir'de okul servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi hafif yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 13 kişi yaralandı

Okul servisi kaza yaptı! 13 kişi yaralandı - Haberler
AA

Külefli, Çepni, Bereketli ve Yenisığırcı kırsal mahallelerinden öğrencilerin bulunduğu Nihat K. idaresindeki 10 S 10122 plakalı midibüs, yoğun sisin etkili olduğu Külefli-Bandırma yolunda, Zafer A'nın kullandığı 10 NA 793 plakalı minibüsle çarpıştı.

AA'nın haberine göre, servis aracı çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildi. Kazada, sürücüler ile servis aracındaki 11 öğrenci yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavileri ayakta tamamlanarak taburcu edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS 2022 ne zaman? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM Gözler ÖSYM'de! 2022 KPSS tarihleri ne?
SON DAKİKA: Facianın görüntüsü ortaya çıktı! Beton blok yüklü kamyon üzerine böyle devrildi
GÜNDEM Facianın görüntüsü ortaya çıktı!
KATİLLER TAZİYEYE GİTTİ! Son dakika: Öldürüp çuvala koymuşlardı ve... - VİDEO HABER
GÜNDEM Öldürüp çuvala koyan katilleri taziyesine gitti!
Deprem mi oldu? 5 Kasım Cuma nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika deprem duyuruları
GÜNDEM AFAD, Kandilli son depremler listesi
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda
GÜNDEM 5'inci Yargı Paketi komisyonda
İstanbul Boğazı'nda son dakika gelişmesi: Gemi trafiğine kapatıldı ve... - Haberler
GÜNDEM İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Dünyayı kirleten ödeyecek
GÜNDEM Dünyayı kirleten ödeyecek
KYK bursu ne kadar? 2021-2022 KYK burs ve kredi ücretleri nedir? KYK bursları ve kredileri hakkında
GÜNDEM 2021 KYK Burs ve kredi ücretleri
Sivas'ta tarihi eser ve kaçakçılık operasyonları
GÜNDEM Sivas'ta tarihi eser ve kaçakçılık operasyonları
Subay alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Subay alımı son başvuru günü ne zaman 2021?
GÜNDEM Subay alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.